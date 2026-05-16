به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این نشست که همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و جمعی از مدیران آموزشگاه‌ها حضور داشتند با هدف تبادل نظر میان مدیران آموزشگاه‌های سینمایی و مسئولان حوزه سیاستگذاری سینمای کشور، بررسی مسائل و چالش‌های آموزش سینما و ارائه راهکار‌هایی برای ارتقای کیفیت آموزش در این حوزه برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسین یزدانشناس، مدیرکل دفتر مطالعات و دانش سینمایی با توضیح اینکه ایران دارای یکی از پررونق‌ترین سینما‌ها در میان کشور‌های منطقه است، گفت: در سال ۱۴۰۳ در منطقه غرب آسیا ایران با حدود ۳۴ میلیون مخاطب، بیشترین مخاطب سینما را داشته است و برای مثال ترکیه که جمعیتی نزدیک به جمعیت کشور ما دارد و یکی از کشور‌هایی است که در حوزه سینما با ما مقایسه می‌شود، با حدود ۳۱ میلیون مخاطب در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که در مقام مقایسه در این مقطع زمانی ترکیه دارای ۲۶۱۸ سالن سینما بوده است و کشور ما ۹۳۶ سالن. با وجود اینکه آنها فیلم خارجی هم پخش می‌کنند و بیش از ۴۰ درصد مخاطب آنها، مخاطب فیلم‌های خارجی هستند؛ بنابراین می‌توان گفت سینمای ما از نظر آمار جذب مخاطب وضعیت نسبتاً خوبی دارد؛ هرچند نگرانی‌های به‌جایی درباره وجوه مختلف سینما وجود دارد.

جایگاه آموزشگاه‌های آزاد سینمایی

یزدانشناس با اشاره به این که آموزشگاه‌های آزاد سینمایی در بسیاری موارد به علت ارتباط مستقیم با بدنه سینما و استفاده از متخصصان حرفه‌ها از دانشگاه‌ها هم جلوتر هستند، گفت: گاهی اوقات حتی برخی دانشجویان کارشناسی ارشد سینما را می‌بینیم که برای دریافت آموزش‌های باکیفیت سراغ آموزشگاه‌های آزاد سینمایی می‌روند. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد به کیفیت آموزشی این مراکز است که این جایگاه با همت و تلاش شما عزیزان به دست آمده است.

ضرورت پرورش ذائقة مخاطب

یزدانشناس خاطرنشان کرد علی‌رغم داشتن تعداد قابل قبول مخاطب در سینما، اما این نگرانی وجود دارد که ذائقه مخاطب در سال‌های اخیر تنزل کرده و از فیلم‌های فرهنگی استقبال شایانی نمی‌شود؛ برای نمونه سلیقه مخاطب کنونی با مخاطب دهه هفتاد کاملا متفاوت است.

وی تأکید کرد: باید سلیقه مخاطب را پرورش داد تا بتواند از دیدن فیلم‌های باکیفیت‌تری لذت ببرد و یکی از نکاتی که می‌تواند به کیفیت و ارتقا ذائقه مخاطب کمک کند، آموزش است که بخشی از آن مربوط به آموزش عمومی است. از این رو از دوستان وزارت آموزش و پرورش خواسته‌ایم که سینما را نیز جزئی از دروس کتاب‌های هنر مدارس در نظر بگیرند تا سینمای ایران از طریق کتاب‌های درسی بیشتر و بهتر به دانش‌آموزان معرفی شود.

وی با توضیح اینکه وقتی دانشجویان کارشناسی سینما از ترم ۱ به ترم ۸ می‌رسند، با گذراندن درس‌هایی مثل تاریخ سینما و تحلیل فیلم، فیلم‌های متفاوتی برای دیدن انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: ممکن است خروجی آموزشگاه‌ها همه وارد سینما نشوند ولی، حضور هنرجویان در آموزشگاه‌های سینمایی باعث ارتقای ذائقه آنها و در نتیجه ارتقای ذائقه عمومی مخاطب ایرانی خواهد شد و به این ترتیب آموزشگاه‌ها به طور غیرمستقیم کمک می‌کنند تا فیلم‌های فرهنگی مخاطب بیشتری داشته باشند.

یزدانشناس درباره وضعیت سینمای ایران نیز افزود: اگر قرار باشد سینمای ایران را با صنایع دیگر کشور مقایسه کنیم باید بگوییم وضعیت سینما از اکثر صنایع کشورمان بهتر است و سینمای ایران در همه جای دنیا شناخته شده است.

تأثیر هوش مصنوعی بر آینده سینما

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما نیز در این نشست با اشاره به‌حضور تعیین‌کننده هوش مصنوعی در آینده نزدیک در بخش های مختلف سینما و تغییر و تحولات ناشی از آن گفت: در چهار پنج سال آینده و با گسترش دایره نفوذ هوش مصنوعی در همه بخش‌ها، بیشتر حرفه‌ها و مشاغل سینما حذف خواهند شد. در شرایطی که در آینده بخش اعظم کارها را هوش مصنوعی به دست خواهد گرفت، ما در حال حاضر آموزش‌هایی می‌دهیم که در آینده محلی از اعراب نخواهند داشت. مثلا در آینده چیزی به اسم دوبله نخواهیم داشت. چون هوش مصنوعی این کار را به بهترین شکل انجام خواهد داد. صداگذاری، موسیقی، فیلمنامه‌نویسی و ... از دیگر مواردی هستند که هوش مصنوعی آنها را در آینده تغییر خواهد داد. آیا ما باز می‌خواهیم همان مطالب چند سال گذشته را آموزش دهیم؟

اسعدیان با توضیح اینکه باید به شکل اساسی نگاهمان را به آموزشگاه‌های سینمایی عوض کنیم، عنوان کرد: با توجه به اینکه تا چند سال آینده هوش مصنوعی در حوزه سینما بسیار فراگیر خواهد شد و همه به سمت استفاده از هوش مصنوعی خواهند رفت، ما باید از هم اکنون خودمان را برای آن روزها آماده کنیم.

موضوعات مطرح‌شده توسط مدیران آموزشگاه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، مدیران آموزشگاه‌های سینمایی دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره مسائل مختلف حوزه آموزش سینما مطرح کردند. از جمله موضوعاتی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت، می‌توان به کیفیت آموزش آنلاین، تربیت نیروی متخصص سینما، معضلات آموزشگاه‌ها در بحران‌هایی مثل جنگ، نحوه حمایت سازمان سینمایی از آموزشگاه‌ها برای ارائه بهتر خدمات آموزشی، نحوه ارائه مجوز به آموزشگاه‌ها، برگزاری جشنواره آثار هنرجویان آموزشگاه‌های سینمایی، مدرک مراکز آموزشی و تاثیر آن در هویت شغلی هنرجویان و ... اشاره کرد.

در انتهای این نشست درباره نحوه تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فنی حرفه ای در خصوص آموزشگاه‌های آزاد سینمایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.