موکبهایی از جنس همدلی و نوعدوستی برای ایران عزیر در جای جای این سرزمین برپاست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم مازندران هفتاد و پنج شب در سنگر خیابان در کنار یکدیگر و برای حفظ کیان وطن به میدان میآیند مردمان این دیار در سایهء همدلی وحدت و نوعدوستی سالهاست اجازه نمیدهند، دست دژخیمان و دشمنان میهن به ذرهای از خاک این سرزمین برسد.
همچنین در کنار تجمعات شبانه موکبها یی هم از جنس همدلی و نوع دوستی برای ایران عزیر برپا است که نمادی از توانمندی و اراده و عشق به وطن و در حماسه سازی مردم مازندران در عملیات خیابان، حمایت، تلاش و اراده مردم را همراه با پیامهایی پرمعنا به نمایش گذاشتهاند.
زینب نجاتی گزارش می دهد.