به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در روز‌هایی که اقتدار و استقلال ایران بیش از هر زمان دیگری به هوشمندی و همبستگی ملی گره خورده است، مفهمومی جدید از مشارکت مردمی با عنوان «مدیریت مصرف» به میدان آمده است. این بار سخن از صرفه‌جویی صرف نیست؛ سخن از یک «مدیریت جهادی» است که از پشت میز‌های دولتی به دلِ مغازه‌ها و آشپزخانه‌ها سفر کرده است.

امروز، کاسب باانصافِ بازاری که با خاموش کردن چراغ‌های اضافی، انضباط مالی را از واحد صنفی خود آغاز می‌کند، و بانوی خانه‌داری که با تدبیرِ خود، برکت و انرژی را در فضای خانه مدیریت می‌کند، هر دو در قامت یک مدیر ارشد ملی ظاهر شده‌اند. این سنگر جدید، جبهه‌ای است که در آن آگاهی و مسئولیت‌پذیری، سلاح ما در برابر فشار‌های اقتصادی و تضمین‌کننده استقلال کشور است.