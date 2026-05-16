به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: در پی آبدهی چاه قدیمی (شماره یک کبوترخانه)، چاه جدید (به همین نام) به عمق ۱۶۰ متر حفاری و راه اندازی شده تا بخشی از کمبود منابع آبی شهر اسفراین مرتفع شود.

امیر فاطمی با اشاره به اینکه در حال حاضر چاه جدید تجهیز و با دبی ۱۵ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره‌برداری شده است، عنوان کرد: با اتمام این عملیات، آب شرب مورد نیاز، ۲هزار نفر از جمعیت شهر اسفراین تأمین شده و دغدغه ساکنان در زمینه افت فشار و کمبود آب به طور چشمگیری کاهش یافته است.

فاطمی خاطرنشان کرد: عملیات حفر، تجهیز و راه‌اندازی این پروژه با اعتباری افزون بر۶۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های توسعه و تقویت منابع تامین آب شرب، از جمله برنامه‌های مهم برای افزایش پایداری شبکه آبرسانی و پاسخ گویی به نیاز روز افزون مشترکان در شهر اسفراین به شمار می‌رود.

به گفته‌ی فاطمی بهره‌برداری از این چاه، گامی مؤثر در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب‌تر، افزایش رضایتمندی شهروندان، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و اقدامی نویدبخش برای ساکنان شهر اسفراین خواهد بود.