

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:

آتلتیکومادرید - جیرونا

آتلتیک بیلبائو - سلتاویگو

الچه - ختافه

لوانته - رئال مایورکا

اوساسونا - اسپانیول

رئال اویدو - دپورتیوو آلاوس

رایو وایکانو - ویارئال

رئال سوسیداد - والنسیا

سویا - رئال مادرید

بارسلونا - رئال بتیس

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۹۱ امتیاز از هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد. تیم‌های رئال مادرید با ۸۰، ویارئال با ۶۹، آتلتیکومادرید با ۶۶ و رئال بتیس با ۵۷ امتیاز دوم تا پنجم هستند و هر پنج تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم رئال سوسیداد با ۴۵ امتیاز هشتم است، اما به سبب قهرمانی در جام حذفی به دور گروهی لیگ اروپا راه یافته است.

در پائین جدول تیم‌های رئال مایورگا و لوانته با ۳۹ و رئال اویدو با ۲۹ امتیاز در رده‌های هجدهم تا بیستم قرار دارند که بدین ترتیب سقوط تیم اویدو به لیگای دو قطعی شد. از لیگای اسپانیا ۳ تیم به دسته دوم سقوط می‌کنند.