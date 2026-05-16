رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از مشاهده و تصویربرداری یک حلقه گرزه مار در منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشی خبر داد و گفت: حضور این گونه ارزشمند نشانه سلامت و پویایی اکوسیستم منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا در تشریح این بیان داشت: در جریان پایش‌های میدانی و گشت‌های مستمر محیط بانان، یک حلقه گرزه مار در زیستگاه طبیعی خود مشاهده و با رعایت اصول ایمنی و بدون ایجاد مزاحمت برای گونه، از آن تصویربرداری شد.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: گرزه مار از گونه‌های بومی و ارزشمند خزندگان کشور است و ثبت چنین مشاهداتی نقش کلیدی در پایش تنوع زیستی و برنامه ریزی‌های حفاظتی دارد.

فیروزنیا از شهروندان و گردشگران خواست در صورت مواجهه با حیات وحش، ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن غیرضروری به جانوران خودداری کرده و موضوع را به محیط بانان اطلاع دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان تأکید کرد: منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشی به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش، برای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های طبیعی نیازمند مشارکت همگانی است.