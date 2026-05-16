عضو هیئتمدیره انجمن اسقاط کشور گفت: در حالی که قیمت خودروهای فرسوده قابل تردد در بازار به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، نرخ گواهی اسقاط همچنان با قیمت سال ۱۴۰۳ محاسبه میشود؛ موضوعی که مراکز اسقاط را با زیان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو مواجه کرده و ادامه فعالیت آنها را در معرض تهدید قرار داده است.
آقای وحید خاقانی، در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با انتقاد از عدم بازنگری قیمت گواهی اسقاط در دو سال اخیر، گفت: در شرایطی که قیمت خودروهای فرسوده قابل تردد در بازار به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، نرخ گواهی اسقاط همچون فروردین سال ۱۴۰۳ تنها ۳۵ میلیون تومان باقی مانده است که این امر موجب ضرر و زیان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مراکز اسقاط به ازای هر دستگاه میشود.
وی همچنین از اجرا نشدن شرط «اسقاط یک دستگاه به ازای تولید چهار خودروی نو» در جدول معادلسازی فعلی انتقاد کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط کشور، گفت: متأسفانه با وجود افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار، نرخ گواهی اسقاط که از سوی سازمان حمایت تعیین میشود، طی دو سال گذشته هیچ تغییری نکرده و همچنان بر مبنای قیمتهای سال ۱۴۰۳ محاسبه میشود.
خاقانی با اشاره به اختلاف فاحش بین نرخ مصوب و واقعیتهای اقتصادی بازار، تصریح کرد: الان در بازار، کمتر خودروی فرسودهای که قابلیت تردد داشته باشد، زیر ۲۰۰ میلیون تومان پیدا میشود. به عنوان مثال، ارزش گواهی اسقاط بر اساس قیمتگذاری دستوری، برای یک خودروی مدل ۸۱ حدود ۱۰۵ میلیون تومان برآورد میشود و حداکثر ارزش ضایعات آن نیز به ۳۰ میلیون تومان میرسد وقتی این اعداد را جمع میزنیم و هزینههای مرکز اسقاط را هم لحاظ میکنیم، عملاً به ازای اسقاط هر خودرو، بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان ضرر میکنیم. به همین دلیل مراکز اسقاط عملاً مجبور شدهاند به سراغ خرید خودروهای تصادفی و اوراقی بروند که عملاً هیچ ترددی در سطح شهر ندارند، زیرا خودروی قابل تردد با این قیمتها جذب طرحهای نوسازی نمیشود.
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط کشور در ادامه به معضل «انباشت گواهی» در سامانه عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: علیرغم نیاز خودروسازان به گواهی اسقاط برای شمارهگذاری، گواهیهایی که ما در سال گذشته با همان نرخ ۳۵ میلیون تومان در سامانه عرضه کردهایم، ماههاست در صف مانده و خریداری نشده است. از یک سو با انباشت گواهی مواجهیم و از سوی دیگر با رکود در بازار اسقاط، این یک پارادوکس واقعی است.
خاقانی دلیل اصلی این عدم تعادل را در «جدول معادلسازی خودروهای فرسوده» جستوجو و تشریح کرد: قانونگذار در قانون ساماندهی هدف گذاری کرده بود که به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودروی نو، یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود. اما در عمل، جدول معادلسازی فعلی این شرط را نقض میکند.
وی توضیح داد: بر اساس جدول فعلی، خودروهای سواری ۳۰ سال به بالا یک گواهی، ۳۰ تا ۲۵ سال دو گواهی و کمتر از ۲۵ سال سه گواهی تولید میکنند. بیشترین خودروهای موجود در بازار، خودروهای سه گواهی هستند. این یعنی با اسقاط یک دستگاه خودرو (که سه گواهی تولید میکند)، تا ۱۲ دستگاه خودروی نو شمارهگذاری میشود. در نتیجه عملاً به جای شرط «چهار به یک»، نسبت «اسقاط یک دستگاه به ازای ۱۲ دستگاه تولید» محقق شده که باعث شده تعادل بازار به هم بریزد و آمار واقعی اسقاط کاهش یابد.
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط در پایان خواستار دو اقدام فوری از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت شد: اول، بازنگری فوری در قیمت گواهی اسقاط و بهروزرسانی آن بر اساس قیمتهای روز خودرو. دوم، اصلاح جدول معادلسازی به گونهای که شرط «اسقاط یک دستگاه به ازای هر چهار دستگاه تولید» محقق شود.