دور برگشت لیگ دسته یک بانوان یادواره «شهدای سلامت» به میزبانی مجموعه انقلاب آغاز شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ دور برگشت لیگ دسته یک گلف بانوان ایران یادواره «شهدای سلامت» از امروز شنبه با حضور ۷ تیم در دو گروه الف و ب آغاز شد و تا ۲۹ اردیبهشتماه ادامه دارد.
این رقابتها با حضور تیمهای استقلال تهران، هیات گلف خراسانجنوبی در گروه الف و زاگرس ایرانیان لرستان، هیات گلف تهران در گروه ب در حال برگزاری است.
پیش از این دور رفت لیگ دسته یک گلف بانوان در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ بهمنماه در مسجد سلیمان برگزار شده بود که طی آن استقلال تهران و هیات گلف خوزستان به ترتیب صدرنشین گروههای الف و ب شدند.
در دور برگشت نمایندگان تیمهای اصفهان، الوند و خوزستان از حضور در مسابقات انصراف دادند.