فرماندار مهران و مدیر پایانه زرباطیه عراق در نشستی مشترک بر افزایش درگاه‌های عبور مسافران در دو سوی مرز برای پیشگیری از تراکم جمعیت در روز‌های نزدیک به عرفه توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«حیدر نعمتی» فرماندار مهران و مدیر پایانه مرزی زرباطیه عراق با نزدیک شدن به روز عرفه و افزایش چشمگیر شمار زائران، راه‌های توسعه زیرساخت‌ها و رفع چالش‌های تردد را بررسی کردند.

دو طرف توافق کردند شمار درگاه‌های بررسی گذرنامه در هر دو سوی مرز افزایش یابد.

نعمتی گفت: افزون بر جابه‌جایی مسافران، بررسی راهکار‌های رفع مشکلات دادوستد‌های بازرگانی، روان‌سازی فعالیت‌های مرزی و کاهش زمان توقف کامیون‌ها از محور‌های این نشست بود.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تسهیل رفت و آمد زائران در روز‌های منتهی به عرفه آمادگی کامل دارند.

مرز مهران به دلیل کوتاهی مسافت تا شهر‌های مذهبی عراق و امنیت بالا، نخستین انتخاب زائران است. این مرز با فاصله حدود ۲۸۰ کیلومتر تا کربلا، کوتاه‌ترین مسیر دسترسی به شهر‌های مذهبی عراق را فراهم می‌کند.

مهران در روز‌های اوج سفر مانند اربعین و عرفه، پذیرای بیش از ۶۰ درصد زائران ایرانی است و روزانه حدود ۲۰ هزار نفر از آن تردد می‌کنند. این شهر در فاصله ۸۵ کیلومتری ایلام قرار دارد.

عرفه (۹ ذی‌الحجه برابر سه‌شنبه ۵ خرداد) یک روز پیش از عید قربان است.