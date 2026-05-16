شبکه تماشا در پاسخ به درخواست‌های مخاطبان و علاقه‌مندان مجموعه‌های شرقی، نظرسنجی‌ای را برای انتخاب اثر مورد نظر جهت پخش برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نظرسنجی، مخاطبان می‌توانند از میان مجموعه های «جونگ میونگ»، «دودوست»، «اوک نیو» و «عشق کهکشانی»، گزینه مورد علاقه خود را انتخاب کنند

انتخاب شما از بین مجموعه های زیر کدام است؟

۱. «جونگ میونگ»

۲. «دو دوست»

۳. «اوک نیو»

۴. «عشق کهکشانی»

تاکنون مجموعه های «عشق کهکشانی» ۴۲ درصد، «اوک نیو» ۳۴ درصد، «جونگ میونگ» ۱۷ درصد «دو دوست» ۷ درصد، آرا را دریافت کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای ثبت نظر خود می‌توانند عدد مربوط به گزینه انتخابی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳ ارسال کنند.