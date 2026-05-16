واریز ودیعه مسکن ۲۵ خانواده آسیب دیده در منطقه ۱۳ تهران
مدیرحقوقی شهرداری منطقه ۱۳ تهران درباره واریز ودیعه مسکن خانوادههای آسیبدیده گفت: تا امروز ۲۵ خانواده ودیعه مسکن دریافت کرده اند و این روند حداقل تا پایان روز دوشنبه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛
احسان صیدمرادی در مراسم پرداخت ودیعه مسکن به خانوادههای آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم گفت:ازهفته پیش تابه امروز ۲۵ خانواده وام ودیعه مسکن واجاره را دریافت کرده اندواین روند تا پایان روز دوشنبه ادامه دارد.
وی ادامه داد:سقف وام ۲ میلیاردتومان و اجاره ۴۰ میلیون است که پرداخت براساس تشخیص کارشناسی دادگستری بوده ونظر کارشناسی و بازدید از منزل آسیب دیده مشخص میکند که چقدر ودیعه پرداخت شود.
صیدمرادی درپاسخ به اینکه پرداخت ودیعه مسکن افراد مستاجر چگونه است پاسخ داد: شهرداری ودیعه مسکن به مستاجر پرداخت میکند و مالک باید در رابطه باودیعه پرداختی تسویه کند.
تخریب صد در صدی ۴۴ واحدمسکونی جنگ تحمیلی سوم درمنطقه ۱۳
شهردارمنطقه ۱۳ تهران نیز گفت: درجنگ تحمیلی سوم ۱۰ ساختمان دارای ۴۴ واحدمسکونی درمنطقه ۱۳ تخریب کامل بوده که باید نسبت به ساخت وساز آن اقدام شود.
سید محمدرحیم مرتضوی گفت:درمنطقه ۱۳ هزارو ۴۵۵ واحدمسکونی موردتهاجم رژیم صهیونیستی قرارگرفته که هزارو ۳۰۳ واحد در حد شیشه وپنجره بوده وسقف خسارت وارده ۳۵ میلیون بوده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر ۷۴ خانواده درمنطقه ۱۳ درهتل اسکان داده شدهاند گرچه واحد تخریب صددرصدی ما ۴۴ واحدی بوده، اما گرو c و d در رابطه باتخریبها باهم درگیرهستند وگروه d تخریب صددرصدی هستن وگروه c واحدهای مسکونی آنها مقاوم سازی وبازسازی است که با گرفتن وام ودیعه مسکن مشکل آنها حل میشود.
مرتضوی تصریح کرد:شهروندانی که وام خود را دریافت میکنند ظرف مدت یک هفته تا ده روز فرصت دارند تا ازهتل ترخیص شوند والبته برای خرید کالای موردنیاز خود تاسقف ۴۰۰ میلیون هزینه دریافت میکنند وعلاوه براین موارد ذکرشده ۳۰ میلیون تومان بن خرید شهروند برای خرید موادغذایی نیز پرداخت میشود.