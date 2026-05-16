تخریب صد در صدی ۴۴ واحدمسکونی جنگ تحمیلی سوم درمنطقه ۱۳



سید محمدرحیم مرتضوی گفت:درمنطقه ۱۳ هزارو ۴۵۵ واحدمسکونی موردتهاجم رژیم صهیونیستی قرارگرفته که هزارو ۳۰۳ واحد در حد شیشه وپنجره بوده وسقف خسارت وارده ۳۵ میلیون بوده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر ۷۴ خانواده درمنطقه ۱۳ درهتل اسکان داده شده‌اند گرچه واحد تخریب صددرصدی ما ۴۴ واحدی بوده، اما گرو c و d در رابطه باتخریب‌ها باهم درگیرهستند وگروه d تخریب صددرصدی هستن وگروه c واحد‌های مسکونی آنها مقاوم سازی وبازسازی است که با گرفتن وام ودیعه مسکن مشکل آنها حل می‌شود.

مرتضوی تصریح کرد:شهروندانی که وام خود را دریافت می‌کنند ظرف مدت یک هفته تا ده روز فرصت دارند تا ازهتل ترخیص شوند والبته برای خرید کالای موردنیاز خود تاسقف ۴۰۰ میلیون هزینه دریافت می‌کنند وعلاوه براین موارد ذکرشده ۳۰ میلیون تومان بن خرید شهروند برای خرید موادغذایی نیز پرداخت می‌شود.

شهردارمنطقه ۱۳ تهران نیز گفت: درجنگ تحمیلی سوم ۱۰ ساختمان دارای ۴۴ واحدمسکونی درمنطقه ۱۳ تخریب کامل بوده که باید نسبت به ساخت وساز آن اقدام شود.