به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست پیگیری تداوم همکاری‌های مشترک اتاق اصناف ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور قاسم نوده‌ فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، احسان سقایی معاون اقتصادی و فتاح رمضانعلی مشاور اتاق اصناف ایران و همچنین طهمورث لاهوتی اشکوری سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست موضوع معافیت شرکت‌های صنعتی غیردولتی از عوارض تغییر کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین درباره راهکارهای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تبادل نظر کردند.

همچنین در این نشست، امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق اصناف ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری برنامه‌های همکاری در دستور کار قرار گرفت.

ساماندهی و زنجیره‌سازی واحدهای صنفی نیز به عنوان دو رویکرد مهم برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنفی از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.