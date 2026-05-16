عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تخصیص بودجه کافی برای خرید تضمینی گندم در قانون بودجه تاکید کرد: این مبلغ نباید در هیچ جای دیگری به جز خرید گندم هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور در برنامه سلام خبرنگار صبح شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ شبکه خبر، خواهان پرداخت مطالبات کشاورزان و تسریع در روند خرید تضمینی گندم بر اساس قوانین بالادستی و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ شد.
رفیعی پرداخت به موقع پول گندم را تکلیف قانونی دولت خواند و با اشاره به اختصاص ۵۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در قانون بودجه امسال، تاصریح کرد: درخواست ما از سازمان برنامه و بودجه این است که بدون فوت وقت و سریعا نسبت به پرداخت پول گندمکاران اقدام کند.
عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: این اعتبار نباید در هیچ جای دیگری به جز خرید گندم هزینه شود.
وی با بیان اینکه گندم محصول راهبردی است و دولت مکلف به خرید تضمینی است، اظهار داشت: در صورتی که تاخیر در پرداخت پول گندم ادامه یابد، دلالها وارد میدان شده و روند تولید، توزیع و مصرف گندم از مسیر اصلی خارج میشود.
رفیعی در ابتدای سخنان خود درباره اقدامات و فعالیتهای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در ماههای اخیر و به ویژه در دفاع مقدس اظهار داشت: با توجه به انیکه یکی از مهمترین رسالتهای کمیسیون کشاورزی پیگیری امنیت غذایی مردم در کلیه ساحت هایش است، در این مدت بالغ بر ۵۰ جلسه برگزار شد تا اطمینان خاطری بابت تامین امنیت غذایی وجود داشته باشد.
وی افزود: جنگ متجاوزان امریکایی صهیونی علیه ایران باعث شد که بحث غذا و تأمین غذا نه صرفا در ایران بلکه در کل دنیا تحت الشعاع قرار بگیرد. حتی در کشورهای کاملا توسعه یافته و برخوردار مثل کشورهای اروپایی، مشکلات اساسی در تولید و بازار مواد غذایی ایجاد شده و از کمبود کالاها تا گرانیهای شدید ایجاد شده است. مثلا یک قلم محصول سیب زمینی در برخی از کشورهای اروپایی تا ۷۰۰ درصد گران شده و یا در امریکا پایینترین سطح کشت گندم را داشتند که یکی از مهمترین دلایل آن. کمبود کود شیمیایی و سایر نهادههایی است که قبل از جنگ افروزی امریکا از منطقه خلیج فارس تامین میشد.
رفیعی با بیان اینکه جنگی که امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران راه انداختند باعث شد سفره غذایی مردم در همه جا مورد آسیب قرار بگیرد، افزود: این شرایط در کشور ما کمی متفاوتتر است و با توجه به اینکه کشاورزی ما کاملا درون زا و متکی به داخل است کمتر دچار این آسیبها شدیم.
عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه با اشاره به بارشهای مناسب ماههای گذشته تصریح کرد: امسال به صورت معجزه آسایی با عنایت خداوند و با توجه به بارشهای خوبی که کشور ما داشت، تولید گندم فوق العادهای بوده و بیشتر از میزانی که پیش بینی میشد تولید شده و نیازی به واردات در زمینه گندم نان نخواهیم داشت.
رفیعی تاکید کرد: با وجود این، لازم است تمهیداتی اتخاذ شود که این برکت و نعمت خداوند به شکل مناسبی مورد بهره برداری قرار گیرد و کالاها با نرخ مناسب و به موقع به دست مردم برسد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته موضوع پرداخت پول گندم به کشاورزان داخلی دچار مشکلاتی بود، افزود: امسال در مجموع ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده تا همانند سالهای قبل مشکلات و مسائلی مانند نیاز به متمم بودجه پیش نیاید، اما به موقع پرداخت شدن این پول به کشاورز اهمیت بسیاری دارد.
رفیعی با تاکید بر اینکه با این تصمیم مجلس و دولت در تخصیص اعتبار دیگر نباید انتظار افزایش قیمت داشته باشیم، اظهار داشت: وقتی کشاورز محصولش را تولید میکند دولت طبق قانون به عنوان اولین خریدار گندم اقدام به خرید این محصول راهبردی میکند، اما زمانی که دولت بدقولی بکند در پرداخت مطالبه گندمکار، متأسفانه باعث میشود که مسیر خرید گندم با ورود دلالها و واسطهها منحرف شده و کالایی که دولت برای تامین آن یارانه پرداخت میکند، به شکل مناسبی به دست مصرف کننده نرسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: درخواست ما از سازمان برنامه و بودجه این است با توجه به اینکه الان برداشت گندم شروع شده، بدون فوت وقت این پول را به کشاورزان برسانند؛ چراکه در قانون بودجه پیش بینی شده است.
رفیعی با اشاره به تخصیص ۵۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گندم و نان امسال تصریح کرد: این پول نباید در محل دیگری الا خرید تضمینی گندم هزینه شود.