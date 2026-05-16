به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی در بازدید از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و دستاورد‌های این مؤسسه، از ۲۰ عنوان کتاب تازه منتشرشده در حوزه آموزش عالی رونمایی کرد و در جریان فعالیت‌ها و اهداف «آزمایشگاه تأثیر» (Impact Lab) و «آزمایشگاه تجربه یادگیری در آموزش عالی» (LXD Lab) قرار گرفت. در این بازدید، گزارشی از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آماری مؤسسه ارائه شد و مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا در حوزه سیاست‌پژوهی، آمار آموزش عالی، رصد اشتغال دانش‌آموختگان و توسعه نظام‌های نوین یادگیری معرفی شد.

رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب جدید در قالب برنامه «هر هفته یک کتاب»

در بخشی از این برنامه، از ۲۰ عنوان کتاب تازه منتشرشده در حوزه آموزش عالی رونمایی شد. این آثار در چارچوب برنامه «هر هفته یک کتاب» منتشر شده‌اند؛ برنامه‌ای که با هدف ایجاد جریان مستمر انتشار منابع علمی روزآمد در حوزه آموزش عالی طراحی و اجرا شده است.

این طرح با تمرکز بر انتشار مستمر آثار علمی و پژوهشی، زمینه توسعه و ترویج دانش تخصصی آموزش عالی، تقویت ارتباط میان پژوهش و آموزش، ارتقای تعاملات علمی و شناسایی نیاز‌های نوظهور این حوزه را فراهم می‌کند. همچنین استمرار این روند، پژوهشگران و متخصصان را به تولید محتوای مسئله‌محور و کاربردی در حوزه آموزش عالی ترغیب می‌کند.

بازدید از گروه «آمار» و تشریح مرجعیت آماری مؤسسه

وزیر علوم همچنین از گروه آمار مؤسسه بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های این حوزه قرار گرفت و تأکید کرد که مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مرجع رسمی آمار آموزش عالی کشور به شمار می‌رود و کتاب‌های آماری آموزش عالی از سال ۱۳۴۷ تاکنون به‌صورت مستمر توسط مؤسسه تهیه و منتشر شده است.

همچنین گزارشی از طرح‌های رصد اشتغال دانش‌آموختگان ارائه شد؛ طرحی که از حدود یک دهه گذشته به‌صورت مستمر در مؤسسه دنبال شده و نتایج مطالعات و تحلیل‌های مرتبط با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی در قالب کتاب‌ها و گزارش‌های تخصصی منتشر شده است.

معرفی «آزمایشگاه تأثیر» و «آزمایشگاه تجربه یادگیری»

در ادامه این بازدید، وزیر علوم در جریان روند شکل‌گیری، اهداف و کارکرد‌های «آزمایشگاه تأثیر» (Impact Lab) و «آزمایشگاه تجربه یادگیری در آموزش عالی» (LXD Lab) قرار گرفت.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، هدف اصلی «آزمایشگاه تأثیر» شناسایی و ارزیابی اثر واقعی سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات آموزش عالی بر ذی‌نفعان و اهداف توسعه پایدار است. این آزمایشگاه با طراحی چارچوب‌های سنجش و ارزیابی، پیامد‌های سیاستی و اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و نهاد‌های سیاستگذار را به‌صورت علمی و نظام‌مند تحلیل و پایش می‌کند.

همچنین «آزمایشگاه تجربه یادگیری در آموزش عالی» با بهره‌گیری از رویکرد نوین طراحی تجربه یادگیری (Learning Experience Design) و تلفیق حوزه‌هایی همچون طراحی آموزشی، طراحی تجربه کاربر، علوم شناختی و علوم یادگیری، به دنبال توسعه مدل‌های نوین یادگیری، تحول دیجیتال و ایجاد محیط‌های یادگیری تعاملی، ترکیبی و داده‌محور در نظام آموزش عالی است.

در این بازدید، وزیر علوم ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و برنامه‌های نوآورانه مؤسسه، بر اهمیت توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، تقویت زیرساخت‌های علمی و بهره‌گیری از رویکرد‌های نوین در سیاستگذاری آموزش عالی تأکید کرد.