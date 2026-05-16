پخش زنده
امروز: -
طرح بهسازی بافت با ارزش و روستاهای هدف گردشگری در ۹ روستای خراسان جنوبی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: طرح بهسازی بافت با ارزش و روستاهای هدف گردشگری تاکنون در روستاهای فورگ، خور، نایبند، چنشت و کریمو به بهرهبرداری رسیده و در چهار روستای دیگر در حال اجراست.
حاجیزاده افزود: تاکنون حدود ۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای بهسازی بافت با ارزش و توسعه گردشگری این روستاها هزینه شده است.
وی گفت: در سال جاری نیز ۲ میلیارد تومان اعتبار ملی برای ادامه اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستای باراز تخصیص یافته و پیمانکار طرح در حال اجرای عملیات عمرانی است.
معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: این طرحها تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.