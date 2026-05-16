ثبت نام از نامزد‌های فدراسیون اسکیت برای احراز پست ریاست بعد از ۱۰ روز کاری به پایان رسید و ۷ نفر ثبت نام کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ثبت‌نام از نامزد‌های ریاست فدراسیون اسکیت برای احراز پست ریاست بعد از ۱۰ روز کاری به پایان رسید و ۷ نفر برای شرکت در مجمع انتخابات نام نویسی کردند.

رامین احمدی طباطبایی، مریم بخشی، حسین خیری‌نیا، صادق ظهیری‌نسب، محمد عجم خراسانی، بهمن محمدرضایی و علیرضا نصیری نفراتی هستند که برای پست ریاست فدراسیون اسکیت ثبت نام کردند.

مدارک این ۷ نفر در اختیار وزارت ورزش قرار گرفته تا مراحل مربوط به تطبیق مدارک مدیریتی این نامزدها برای شرکت در انتخابات صورت بگیرد.

دوره چهار ساله ریاست مجید هنرجو در فدراسیون اسکیت روز ۲ بهمن ۱۴۰۴ به پایان رسید و محمدرضا فضلی ۱۹ بهمن به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد.

طبق گفته محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، انتخابات فدراسیون اسکیت در نیمه دوم تیر ماه برگزار می‌شود.