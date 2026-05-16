به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پژوهشگر بنیاد شیخ انصاری و از مدیران اندیشکده معنا، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این سند حاصل یک فرآیند مردمی است، گفت: گزارش تهیه‌شده، ماحصل چهل ایده‌ی رسیده به بنیاد شیخ انصاری، از ایده‌های مردمی است که شانزده ایده انتخاب شد و گامی رو به جلو در موضوع حکمرانی محله‌محور به شمار می‌رود.

محمد نهاوندی‌فر، با اشاره به حضور فعال و پررنگ مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی کشور افزود: امروز مردم خود را تنها مخاطب یا امضاکننده سیاست‌ها نمی‌دانند، بلکه می‌خواهند به‌عنوان بخشی از راه‌حل دیده شوند. آنان معتقدند می‌توانند مسائل خود را شناسایی کرده، برای آن راه‌حل ارائه دهند و بخشی از بار مشکلات را از دوش دولت و حاکمیت بردارند.

وی تأکید کرد: این نگاه مبتنی بر خوداتکایی اجتماعی است؛ مردمی که باور دارند فارغ از میزان حمایت‌های دولتی در شرایط بحرانی، می‌توانند سهمی در شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار‌ها داشته باشند.

پژوهشگر بنیاد شیخ انصاری همچنین با اشاره به محوریت محله در این سند گفت: مردم تمایل دارند در محلات خود کانون‌های تولید اعتماد شکل دهند و از طریق آن، تاب‌آوری اجتماعی را در ابعاد اقتصادی و معیشتی تقویت کنند. این سند می‌تواند تصویری روشن‌تر از آینده مطلوبی که کنشگران محلی برای خود ترسیم کرده‌اند، ارائه دهد.

نهاوندی فر در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت نخبگان فکری و فعالان اجتماعی، این ایده‌ها توسعه یافته و در مسیر شکل‌گیری و پیشبرد نهاد پیشرفت مردمی ـ که دولت نیز بر ایجاد آن تأکید کرده است ـ نقش‌آفرین باشد.