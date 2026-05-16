سید حسین مرتضی مدیر شبکه رسانهای «سونار» لبنان، گفت: رژیم صهیونیستی در جنگهای اخیر، با هدف قرار دادن رسانهها، میخواهد صدای حقیقت خاموش شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، نشست مجازی «دوربینهای مقاوم؛ هدفگیری خبرنگاران در لبنان و تلاش برای خاموش کردن صدای حقیقت» برگزار شد.
علی قصیر، مجری این نشست، گفت: در لبنان، هنگامی که خبرنگارانی همچون شهید علی شعیب، شهیده فاطمه فتونی و شهیده آمال خلیل هدف قرار میگیرند، در واقع صدای حقیقت و دوربینهای آزاد حقیقت هدف گرفته میشود؛ همان دوربینهایی که رنج مردم را منعکس کرده و آثار تجاوز را آشکار میکنند.
وی افزود: این جنایتها در حقیقت اقداماتی برای خاموش کردن صدای جنوب لبنان و خاموش کردن کلمه آزاد است؛ کلمهای که رنج مردم را بازتاب میدهد. این همان روشی است که رژیم اشغالگر همواره در پیش گرفته و نقض آشکار همه عرفها و قوانین بینالمللی به شمار میآید.
آقای قصیر اظهار کرد: این دشمن همواره تلاش کرده است تصویر تجاوزات خود را از افکار عمومی جهان پنهان کند، اما همه میدانیم که اسرائیل همواره از هرگونه محاسبه و بازخواست مصون مانده است. پرونده این رژیم مملو از جنایتهای جنگی علیه خبرنگاران است.
وی ادامه داد: من بهعنوان یک فعال رسانهای، آنچه را که تاکنون توسط نهادهای بینالمللی ثبت و مستندسازی شده پیگیری کردهام، اما این مستندسازیها تنها «ثبتِ ثبتها» ست؛ زیرا هیچکس توان محاکمه این رژیم را بهخاطر این جنایتها و وحشیگریها و نقض قوانین بینالمللی ندارد.
مجری برنامه «دوربینهای مقاوم؛ هدفگیری خبرنگاران در لبنان و تلاش برای خاموش کردن صدای حقیقت»، گفت: جامعه جهانی امروز در برابر این رژیم خونریز، ویرانگر و جنایتپیشه، ناتوان و منفعل است؛ رژیمی که علاوه بر هدف قرار دادن خبرنگاران، سیاست گرسنهسازی مردم را نیز دنبال میکند. سازمانهای بینالمللی مرتبط با رسانهها - همانگونه که درباره غزه، ایران و لبنان شاهد بودهایم - باید برای حمایت از خبرنگارانی که هدف قرار گرفتهاند، این رژیم را مورد بازخواست قرار دهند.
در این نشست همچنین سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان گفت: اهالی رسانه، صدای راستین و برجستهترین فریادگران حقیقت هستند. آنان که به شهادت رسیدند یا همچنان در قلب میدان به رسالت خود ادامه میدهند، مصداق روشن وفاداری و پایداری هستند؛ ارادههایشان هرگز سست نشد و دوربینهایشان با وجود همه سختیها خاموش نشد.
سید محمدرضا مرتضوی، اظهار کرد: آنان به چراغهای راهنما تبدیل شدند و با تلاش صادقانه خود ثابت کردند که بر حقاند و شایسته امانتداری و آگاهیاند. این افراد تنها ناقلان خبر نبودند، بلکه شاهدان حقیقت بودند و با پایداری خود نشان دادند که کلمه و تصویر، سلاحی شکستناپذیر در برابر چالشهاست.
وی تأکید کرد: اسلام جایگاه والایی برای سخن حق قائل شده و آن را از برترین جلوههای جهاد دانسته است. در روایتی از پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله آمده است: «برترین جهاد، گفتن سخن عدالت در برابر حاکم ستمگر است.» امروز نیز انتقال حقیقت و مستندسازی جنایتهای اشغالگران زیر آتش جنگ، همان «سخن حق» است که تختهای دروغ و فریب را میلرزاند و چهره واقعی تبلیغات دروغین را آشکار میکند؛ جهادی که از جهاد نظامی کمتر نیست.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان افزود: رهبر شهید، حضرت سید علی خامنهای، در میانه جنگ فراگیر استکبار آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ملتهای منطقه فرمودند: «امروز جنگ، جنگ ارادههاست و رسانه، مؤثرترین سلاح این نبرد است. دشمن میکوشد واقعیتها را وارونه جلوه دهد و از همینجاست که اهمیت «جهاد تبیین» آشکار میشود؛ جهادی که رسانهنگاران شریف با قلمها و دوربینهای خود آن را رهبری میکنند.»
آقای مرتضوی، ادامه داد: هدف قرار دادن خبرنگاران در لبنان، تصادفی نیست؛ بلکه اعتراف آشکار دشمن به ناتوانی در برابر قدرت تصویر است؛ تصویری که جنایتهایش را رسوا میکند. این جنایت، بخشی دیگر از پرونده سیاه صهیونیسم علیه خبرنگاران است. از غزه تا لبنان و ایران، جنگی سازمانیافته برای خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از انتقال واقعیت به افکار عمومی عربی و جهانی در جریان است.
وی افزود: از آغاز جنگ علیه غزه و لبنان تاکنون، ۲۵۶ خبرنگار و گزارشگر با خونسردی کامل به قتل رسیدهاند، در حالیکه دهها سازمان جهانی مدافع آزادی مطبوعات و حقوق بشر، از جمله مؤسسه بینالمللی مطبوعات و اتحادیه اروپا، خواستار اقدام جدی علیه اسرائیل شدهاند؛ اما گویی کسی صدای آنان را نمیشنود.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان تصریح کرد: این «دوربینهای استوار» در جنوب مقاوم و در سراسر لبنان، مانع شدند که دشمن جنایتهایش را در تاریکی پنهان کند. آنان خواستند حقیقت را محو کنند، اما خون شهدای رسانهای به مرکبی تبدیل شد که داستان مقاومت را برای تاریخ خواهد نوشت.
سید حسین مرتضی، مدیر شبکه رسانهای «سونار» هم در سخنان خود، گفت: بار دیگر رسانه در لبنان بهای سنگینی میپردازد. رژیم اشغالگر اسرائیل عمداً خبرنگاران را در لبنان، فلسطین، ایران و یمن هدف قرار میدهد؛ زیرا از انتقال تصویر واقعی و حقیقت هراس دارد. با بررسی نحوه هدف قرار دادن خبرنگاران شهید، روشن میشود که این اقدامات صرفاً حملات عمومی نیست، بلکه عملیات ترور و حذف هدفمند است.
سیدحسین مرتضی تصریح کرد: دشمن صهیونیستی خود نیز به این مسئله اعتراف کرده است. حمله مستقیم به خودروهای خبرنگاران و حتی هدف قرار دادن دوباره محل حادثه برای جلوگیری از امدادرسانی، نمونهای از این سیاست است. در مورد شهیده آمال خلیل نیز نیروهای امدادی اجازه نداشتند به او برسند و شاید اگر اجازه داده میشد، امکان نجاتش وجود داشت؛ بنابراین ما با جنایتی آشکار و سیاستی سازمانیافته برای ترور رسانهها روبهرو هستیم.
مدیر شبکه رسانهای «سونار» اظهار کرد: اسرائیل رژیمی استوار بر قتل، تخریب و اشغالگری است. در جنگهای اخیر، تمرکز بیشتری بر هدف قرار دادن رسانهها داشته؛ زیرا مرتکب کشتار و جنایتهای فراوانی شده و از تصویر و کلمه میترسد. او میخواهد صدای حقیقت خاموش شود و در عین حال در دل دیگر خبرنگاران ترس ایجاد کند تا پوشش خبری متوقف شود.
وی افزود:، اما این ترورها، ما را مصممتر میکند تا جنایتهای دشمن را افشا کنیم. امروز نقش رسانه، نقشی اساسی است و بسیاری از ملتها از طریق رسانهها حقیقت این رژیم را شناختهاند. این رژیم سالها پشت شعارهای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی پنهان میشد، اما امروز دیگر قادر به پنهان کردن جنایتهای خود نیست. از همین رو، هدف قرار دادن خبرنگاران بخشی از یک راهبرد ثابت اسرائیل است؛ نه حادثهای تصادفی. حمله به ساختمان صدا و سیمای ایران، شبکه المسیره در یمن، ساختمان المنار و رادیو النور در لبنان، همگی در همین چارچوب قرار میگیرند.
سید حسین مرتضی تأکید کرد: لازم است در همه عرصههای حقوقی و رسانهای بینالمللی، جنایتهای اسرائیل افشا شود؛ هرچند امید زیادی به این نهادها نداریم، اما باید فشار بیشتری بر رژیم اشغالگر وارد شود تا شاید بخشی از این جنایتها متوقف شود.
وسام عزیز، روزنامهنگار عراقی نیز در این نشست، گفت: امروز درباره هدف قرار دادن «دوربینهای استوار» سخن میگوییم؛ خبرنگاران و نیروهای رسانهای که در کنار رزمندگان مقاومت در جنوب لبنان حضور دارند. این حملات حتی خارج از همه قوانین و عرفهای بینالمللی است. همۀ دادگاهها و قوانین جهانی چنین اقداماتی را محکوم میکنند، اما برای این رژیم غاصب، این جنایتها به امری عادی تبدیل شده است.
وسام عزیز ادامه داد: هدف قرار دادن خبرنگارانی که جز دوربین و صدا، سلاحی ندارند، کاملاً عامدانه و سازمانیافته است. هدف اصلی، ضربه زدن به روحیه مقاومت و خاموش کردن روایت حقیقی است. این حملات هرگز مقاومت را متوقف نکردهاند؛ تنها درد از دست دادن دوستان و نیروهای رسانهای آموزشدیده را بر جای گذاشتهاند. در مقابل، افراد بیشتری برای ادامه این مسیر پیشقدم میشوند.
وی اضافه کرد: این دوربینهای استوار به مسیر خود ادامه خواهند داد. «جهاد تبیین» جهادی واقعی است که از جهاد نظامی کمتر نیست و نیازمند تقوا، صبر و بصیرت است. بسیاری از خبرنگاران شهید حزبالله تنها دو یا سه کیلومتر با خط مقدم فاصله داشتند؛ در کنار رزمندگان و در معرض مستقیم پهپادها و تکتیراندازها.
این روزنامهنگار عراقی تصریح کرد: آنان در صفوف نخست مقاومت حضور داشتند و همین نشان میدهد که فرزندان لبنان و مقاومت از جنس دیگری هستند؛ انسانهایی که همه سختیها و تهمتها را تحمل میکنند. ما در کنار رسانههای مقاومت لبنان میایستیم و به آنان میگوییم: شما وارثان شهدا هستید، صدای شهدا هستید و راه زینب کبری سلاماللهعلیها را ادامه میدهید.
در ادامه این نشست، عبدالحافظ معجب، روزنامهنگار یمنی گفت: هدف قرار دادن رسانههای مقاومت در لبنان، نشانه ناتوانی دشمن است. وقتی حقیقت آشکار میشود و جنایتها افشا میگردد، دشمن میکوشد آینهای را که چهره واقعیاش را نشان میدهد، بشکند. دشمن تصور میکرد با ترور خبرنگاران میتواند حقیقت را دفن کند، اما غافل بود که خون خبرنگاران همان مرکبی است که تاریخ را با صداقت مینویسد و آگاهی را در دل آزادگان جهان بیدار میکند.
عبدالحافظ معجب، اظهار کرد: ما در یمن نیز همین تجربه را داشتیم؛ رسانهها و خبرنگاران ما هدف حملات قرار گرفتند، زیرا دشمن میخواست منطقه را در تاریکی فرو ببرد تا جنایتهایش دیده نشود. اما همانگونه که حقیقت در غزه و صنعا پیروز شد، امروز نیز در بیروت سربلند ایستاده است.
وی افزود: دوربینهای شما از همه سلاحها و فناوریهای دشمن قدرتمندترند؛ زیرا حافظهای هستند که هرگز فراموش نمیکند. به خانوادههای شهدای رسانهای میگوییم: «افتخار شما افتخار ماست؛ فرزندان شما هم از سرزمین دفاع کردند و هم از حقیقت».
این روزنامهنگار یمنی اظهار کرد: به خبرنگارانی که همچنان در میدان حضور دارند میگوییم: شما زبان امت و شاهدان تاریخ هستید. نبرد امروز، نبرد آگاهی و حقیقت است. دشمن میخواهد ما ناامید شویم، اما ما زبان مقاومت و ایستادگی را برگزیدهایم.
علی یوسف، عضو اتحادیه روزنامهنگاران لبنانی از دیگر سخنرانان این نشست بود که گفت: امروز دیگر کسی نمیتواند این جنایتها را پنهان کند؛ هدف اصلی جلوگیری از مستندسازی جنایتهاست. آنچه مانع محاکمه اسرائیل میشود، حمایت آمریکا و جلوگیری از هرگونه محکومیت در شورای امنیت و نهادهای بینالمللی است.
علی یوسف افزود: وظیفه اصلی خبرنگاران، ادامه مستندسازی جنایتها و ارائه آن به نهادهای بینالمللی است؛ حتی اگر امروز امکان بهرهبرداری حقوقی از آن وجود نداشته باشد. زیرا توازن قدرت ممکن است تغییر کند و آن روز این اسناد برای محاکمه جنایتکاران ضروری خواهد بود، از این رو، مستندسازی جنایتهای صهیونیستی یک وظیفه انسانی، حقوقی، حرفهای و اخلاقی است و خبرنگاران نباید در برابر تهدیدها عقبنشینی کنند.