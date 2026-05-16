به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در آیین افتتاح همزمان ۱۶۰ طرح بهداشتی، ۲۸ طرح درمانی و ۱۰ مرکز سراج سلامت روان گفت: در ایام جنگ حتی یک واکسن عقب نیفتاد، هیچ مادر بارداری بدون مراقبت نماند و با درک شرایط در حوزه سلامت روان فعالیتمان را چند برابر کردیم و اینها در حالی است که ما سفرهای نوروزی و ایام ماه مبارک رمضان را هم همزمان داشتیم.

رئیسی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی گفت: افتتاح ۱۶۰ مرکز بهداشت در شرایط کنونی کشور جای افتخار دارد و ما ۱۰ مرکز سراج را افتتاح می کنیم، ۱۰۶ مرکز فعال داشتیم و ۱۰ مرکز امروز افتتاح شد و تا پایان سال هر هفته یک مرکز سراج افتتاح می شود تا به ۳۰۰ مرکز برسیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: هفته پیش مرکز سراج در میناب افتتاح شد و آموزش های خوبی در دوران جنگ برای روانشناسان داشتیم. سراج مخفف سلامت روانی و اجتماعی جامعه بوده و در عربی به معنای چراغ و روشنایی است، در تلاشیم تا بتوانیم به بهبود سلامت روان جامعه کمک کنیم.

وی افزود: پیشبرد برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را هم دنبال می کنیم و هیچ زمان تا این حد در اجرای برنامه پیشرفت نداشتیم، ما در هفته جوانی جمعیت هم هستیم و باید دانست خطر سالمندی جمعیت از جنگ‌برای کشور بیشتر است.