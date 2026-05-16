پخش زنده
امروز: -
در پیامی که به مناسبت هفته سلامت استاندار آذربایجانغربی منتشر کرد ، آمده: تلاش در مسیر صیانت از جان انسانها، جهادی بزرگ و ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلامت، زیربنای توسعه پایدار و مایه آرامش و پویایی جامعه است و تلاش در مسیر صیانت از جان انسانها، جهادی بزرگ و ماندگار نزد خداوند متعال به شمار میرود. بیتردید ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مردم، تنها با همدلی، مسئولیتپذیری و همکاری همه بخشهای دولتی، خصوصی، مردمی و نهادهای اجتماعی محقق خواهد شد.
هفته سلامت ۱۴۰۵ با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» یادآور این حقیقت است که پیشرفت نظام سلامت، در گرو تکیه بر دانش، نوآوری و اقتدار ملی است. آذربایجانغربی نیز علیرغم ظرفیتهای گسترده خود، نیازمند توجه جدی به توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در حوزه سلامت برای تحقق توسعه همهجانبه استان است. در ماههای اخیر و در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، دشمن آمریکایی - صهیونیستی با هدف قرار دادن مراکز علمی، درمانی و بهداشتی، تلاش کرد نظام سلامت و امید مردم را خدشهدار کند؛ اما با ایستادگی و مجاهدت مدافعان سلامت، خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته سلامت، از تمامی پزشکان، پرستاران، کادر درمان و تلاشگران حوزه سلامت استان که در روزهای سخت خدمت و مقاومت، حماسه آفریدند صمیمانه قدردانی میکنم و از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم.
رضارحمانی استاندار آذربایجانغربی