به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، زنان چیره دست این سامان، همواره هنر خود را در تاروپود فرش‌های ابریشمین به نمایش گذاشته‌اند.

اینجا، در حصار کوه‌های خراسان شمالی، جایی که سکوت روستا با صدای دفه زدن‌های مداوم گره می‌خورد، معجزه‌ای از جنس ابریشم در حال رقم خوردن است.

فرشی که نه یک رو، که دو رو دارد؛ هنری که در جهان انگشت شمار است و در دستان هنرمندان زنان ترکمن کوشکی ترکمن جان می‌گیرد.

۴۰ بانو در این روستا مشغول بافتن فرش دو روی ابریشم هستند.