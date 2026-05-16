به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دنیل دیویس، افسر بازنشسته ارتش آمریکا و تحلیلگر سیاست خارجی با اشاره به سخنان روز گذشته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در فضای مجازی نوشت: این مایه شرمساری کمی نیست که دشمنان ما، هنگام سخن گفتن درباره دیپلماسی و نحوه پیشبرد آن، پیوسته منطقی‌تر و پخته‌تر از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد ما به نظر می‌رسند.