مدیرکل فاوا بنیاد مسکن از پیاده‌سازی سامانه امضای الکترونیک در مدیریت جلسات کارشناسی و تصویب خبر داد که با هدف افزایش سرعت، امنیت و شفافیت در فرآیند‌های سازمانی اجرا شده است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از راه‌اندازی سامانه امضای الکترونیک در مدیریت جلسات کارشناسی و تصویب خبر داد.

این سامانه که با حضور ۷ استان در مشهد مقدس راه‌اندازی شده، گامی مهم در تحول دیجیتال فرآیندهای سازمانی محسوب می‌شود.

مهندس سلامات، امضای الکترونیک در سامانه «راهبر» را بستری نرم‌افزاری برای مدیریت، امضا و پیگیری الکترونیکی مستندات و تصمیمات جلسات عنوان کرد.

این اقدام با هدف حذف نیاز به امضاهای فیزیکی و گردش کاغذی، ارتقاء سرعت، امنیت، شفافیت و کارایی در تصمیم‌گیری‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل فاوا بنیاد مسکن، چالش‌های روش سنتی مانند اتلاف زمان، هزینه‌های بالا، ریسک خطا و دشواری پیگیری را برشمرد.

وی مزایای کلیدی امضای الکترونیک را سرعت فوق‌العاده، دسترسی آنی، امنیت و اطمینان، قابلیت رهگیری و کاهش هزینه‌ها دانست.

از مزایای مدیریتی این سامانه نیز می‌توان به شفافیت کامل، افزایش بهره‌وری، تسریع تصمیم‌گیری و گزارش‌گیری جامع اشاره کرد.

در حوزه امنیتی و حقوقی، اعتبار قانونی، پیشگیری از جعل، ثبت دقیق هویت و زمان امضا و آرشیو امن از مزایای این طرح است.

این سامانه با کاهش مصرف کاغذ به حفظ محیط زیست کمک کرده و تجربه کاربری بهتری را برای کارکنان و مدیران فراهم می‌آورد.

بنیاد مسکن امیدوار است با توسعه این سامانه، گام‌های بلندتری برای هوشمندسازی سازمان و یکپارچگی فرآیندها بردارد.