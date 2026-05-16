مدیرکل فاوا بنیاد مسکن از پیادهسازی سامانه امضای الکترونیک در مدیریت جلسات کارشناسی و تصویب خبر داد که با هدف افزایش سرعت، امنیت و شفافیت در فرآیندهای سازمانی اجرا شده است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از راهاندازی سامانه امضای الکترونیک در مدیریت جلسات کارشناسی و تصویب خبر داد.
این سامانه که با حضور ۷ استان در مشهد مقدس راهاندازی شده، گامی مهم در تحول دیجیتال فرآیندهای سازمانی محسوب میشود.
مهندس سلامات، امضای الکترونیک در سامانه «راهبر» را بستری نرمافزاری برای مدیریت، امضا و پیگیری الکترونیکی مستندات و تصمیمات جلسات عنوان کرد.
این اقدام با هدف حذف نیاز به امضاهای فیزیکی و گردش کاغذی، ارتقاء سرعت، امنیت، شفافیت و کارایی در تصمیمگیریها صورت گرفته است.
مدیرکل فاوا بنیاد مسکن، چالشهای روش سنتی مانند اتلاف زمان، هزینههای بالا، ریسک خطا و دشواری پیگیری را برشمرد.
وی مزایای کلیدی امضای الکترونیک را سرعت فوقالعاده، دسترسی آنی، امنیت و اطمینان، قابلیت رهگیری و کاهش هزینهها دانست.
از مزایای مدیریتی این سامانه نیز میتوان به شفافیت کامل، افزایش بهرهوری، تسریع تصمیمگیری و گزارشگیری جامع اشاره کرد.
در حوزه امنیتی و حقوقی، اعتبار قانونی، پیشگیری از جعل، ثبت دقیق هویت و زمان امضا و آرشیو امن از مزایای این طرح است.
این سامانه با کاهش مصرف کاغذ به حفظ محیط زیست کمک کرده و تجربه کاربری بهتری را برای کارکنان و مدیران فراهم میآورد.
بنیاد مسکن امیدوار است با توسعه این سامانه، گامهای بلندتری برای هوشمندسازی سازمان و یکپارچگی فرآیندها بردارد.