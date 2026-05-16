تکذیب سوختن صدها تن سیب زمینی در ازنا لرستان
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در اطلاعیه ای سوختن صدها تن سیب زمینی در انبار موادغذایی شهرستان ازنا را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد:در پی گزارش آتش سوزی در انبار موادغذایی واقع در مؤمنآباد شهرستان ازنا، مدیر جهادکشاورزی ازنا پس از بازدید میدانی در ساعات اولیه از محل وقوع حادثه اعلام کردهیچگونه سیب زمینی در انبار فوق وجود نداشته و این خبر به صورت جدی تکذیب میشود.
صادق رحمتی افزود؛ پس از بازدید میدانی و ارتباط حضوری با مالک انبار مذکور و همچنین طبق بررسیهای انجام شده ، انبار فوق محل نگهداری ماشینآلات کشاورزی «تراکتور، ادوات، تأسیسات گلخانه و ملزومات کشاورزی» بوده و سوختن صدها تن سیبزمینی در انبار فوق قویاً تکذیب میشود.
وی از فعالان عرصه ی خبر خواست قبل از انتشار اینگونه اخبار که قطعاً باعث ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی میشود، از صحت و سقم موضوع اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به انتشار خبر اقدام کنند.