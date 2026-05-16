مانور عملیاتی تخلیه رسوب و تست دریچههای سرریز سد قرهتیکان با حضور کارشناسان اداره منابع آب کلات و بهره برداران مقیم سد با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره منابع آب کلات گفت: این مانور با هدف اطمینان از عملکرد به موقع تجهیزات فنی و آمادگی برای مدیریت مخزن سد انجام شد.
مرتضی کریمیفرد افزود: با توجه به بارندگیهای اخیر و نزدیک شدن حجم آب ذخیره شده به تراز نرمال، تست تجهیزات برقی و سیستمهای هیدرومکانیکال دریچههای سرریز با موفقیت انجام شد تا آمادگی کامل برای مدیریت مخزن ایجاد شود.
وی گفت: این مانور طبق دستورالعملهای بهرهبرداری در دورههای سه ماهه انجام میشود؛ اما در این نوبت، با توجه به وقوع سیلابهای اخیر، اجرای مانور برای تخلیه رسوبات و اطمینان از عملکرد به موقع شیرها و دریچهها اهمیت مضاعفی داشت.
رئیس اداره منابع آب کلات گفت:هدف اصلی از این اقدامات پیشگیرانه، حفظ پایداری سازه، افزایش بهرهوری و آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری و مدیریت سیلابهای احتمالی است.
سد قرهتیکان با حجم ۱۷.۵ میلیون متر مکعب و از نوع خاکی با هسته رسی، نقش بسیار مهمی در تأمین آب کشاورزی روستاهای قلیچ آباد و قرهتیکان بر عهده دارد و به عنوان یکی از منابع حیاتی آب در شمال شرق خراسان رضوی شناخته میشود.