رئیسجمهور با تأکید بر نقش کتاب در گسترش دانایی، همزیستی و صلح پایدار، نمایشگاه کتاب را نشانهای از پویایی فرهنگی و زنده بودن اندیشه در جامعه دانست و تصریح کرد: جوامعی توانستهاند از بحرانها، جنگها، تندرویها و تاریکیهای جهل عبور کنند که کتاب، دانش و خردورزی را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسب آغار به کار نمایشگاه مجازی کتاب، کتاب را «حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری» توصیف کرد و آن را میراثی دانست که ملتها به واسطه آن میاندیشند، گفتوگو میکنند و مسیر آینده خود را روشن میسازند.
رئیس جمهور برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب را جلوهای از ارج نهادن جامعه به دانایی و تبادل اندیشهها عنوان کرد و با اشاره به شرایط پرالتهاب جهان امروز، تأکید کرد که در دورانی که خشونت، افراطگرایی و سلطهطلبی امنیت ملتها را تهدید میکند، بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترویج کتاب و کتابخوانی احساس میشود؛ زیراکه، صلح پایدار نه از مسیر قدرت و جنگ، بلکه از طریق دانایی، اخلاق و تفاهم انسانی شکل میگیرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
کتاب، حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری و تبلور ماندگار خرد، تجربه و آگاهی انسان است؛ میراثی که ملتها با آن میاندیشند، گفتوگو میکنند، میآموزند و مسیر آینده خود را روشن میسازند. از این منظر، برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب، نشانهای روشن از زنده بودن اندیشه، پویایی فرهنگ و ارج نهادن یک جامعه به دانایی و تبادل اندیشه ها است.
تاریخ پرفراز و نشیب بشر نشان داده است، جوامعی توانستهاند از بحرانها، جنگها، تندرویها و تاریکیهای جهل عبور کنند که کتاب، دانش و خردورزی را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار دادهاند. کتاب، فقط مجموعهای از واژهها و صفحات نیست؛ بلکه روایت رنجها و امیدها، بازتاب تجربههای انسانی و پلی برای فهم متقابل میان ملتها و نسلهاست.
دانایی و توانایی، ریشه در خواندن، آموختن و اندیشیدن دارد و کتاب، همچنان اصیلترین و ماندگارترین ابزار تعالی انسان باقی مانده است. در جهانی که خشونت، افراطگرایی و سلطهطلبی، امنیت و آرامش ملتها را تهدید میکند، بیش از هر زمان دیگری به کتاب و کتابخوانی نیاز داریم تا حس همدلی و همزیستی با دیگران را در جهان ناپایدار امروز حفظ و تقویت کنیم.
باور داریم صلح پایدار، نه از طریق قدرت و ابزارهای ویرانگر و ریختن خون بیگناهان، بلکه از طریق دانایی، عدالت، اخلاق و شناخت متقابل ملتها شکل میگیرد و کتاب، مهمترین زبان این تفاهم انسانی است.
اینجانب ضمن بزرگداشت جایگاه نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان، ناشران و همه اصحاب فرهنگ و دانایی، از برگزارکنندگان این رویداد ارزشمند فرهنگی صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم کتاب به بخشی از زندگی همه ما تبدیل شود و از بوستان آن بهره های بیشتری ببریم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران