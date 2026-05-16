امروز: -
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از برگزاری «تور رسانهای امروز» خبر داد تا خدمات حوزه بهداشت بهتر به مردم استان یزد معرفی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شریفی گفت: «تور رسانهای امروز» در دومین روز هفته سلامت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. شریفی افزود: بازدید از خانههای بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت در دستور کار بود. وی بیان داشت: هدف، شناساندن خدمات بهداشتی و بیمه سلامت به مردم است. دکتر شریفی تأکید کرد:رسانهها نقش معرف و مطالبهگر بین مردم و دستگاهها را دارند.
دکتر پورمازار معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد، نیز گفت: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۹۲ مرکز جامع سلامت، ۹۰ پایگاه بهداشتی و ۱۰۲ خانه بهداشت در حال اجرا است و شهروندان میتوانند با مراجعه به این مراکز، خدمات مراقبت نوزادی، کودکان، واکسیناسیون، جوانان، میانسالان و سالمندان را بهصورت رایگان دریافت کنند. وی افزود: پرونده سلامت الکترونیکی برای تمام افراد جامعه با ثبت این وقایع خواهد بود.