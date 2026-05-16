به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شریفی گفت: «تور رسانه‌ای امروز» در دومین روز هفته سلامت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. شریفی افزود: بازدید از خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت در دستور کار بود. وی بیان داشت: هدف، شناساندن خدمات بهداشتی و بیمه سلامت به مردم است. دکتر شریفی تأکید کرد:رسانه‌ها نقش معرف و مطالبه‌گر بین مردم و دستگاه‌ها را دارند.

دکتر پورمازار معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد، نیز گفت: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۹۲ مرکز جامع سلامت، ۹۰ پایگاه بهداشتی و ۱۰۲ خانه بهداشت در حال اجرا است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، خدمات مراقبت نوزادی، کودکان، واکسیناسیون، جوانان، میانسالان و سالمندان را به‌صورت رایگان دریافت کنند. وی افزود: پرونده سلامت الکترونیکی برای تمام افراد جامعه با ثبت این وقایع خواهد بود.