پخش زنده
امروز: -
شرکتی دانشبنیان ایرانی سکویی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده است که میتواند دانش اسنادی و اطلاعات زنده سازمانها را تجمیع کند و در قالب یک دستیار هوشمند، پاسخگوی سوالات مدیران و کارکنان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد رضائیان، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به چالشهای اصلی در مدیریت دانش سازمانی، گفت: در بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ و ارگانها، دانش داخل سازمان به صورت سنتی در قالب کاغذ، فایلهای اسنادی مثل PDF و Word یا حتی تصویر و ویدئو و گاهی هم در ذهن افراد و مدیران، نگهداری میشود.
وی اظهار کرد: این رویکرد موجب شد که وقتی سازمانها سوالی داشتند، مجبور بودند ساعتها منتظر بمانند تا بتوانند آن داده یا اطلاعات را استخراج یا گزارشها را دریافت کنند. ما این شیوه قدیمی و سنتی را به یک ساختار مبتنی بر هوش مصنوعی تحت عنوان پلتفرم مدیریت دانش تبدیل کردیم.
رضائیان با اشاره به جزئیات عملکرد پلتفرم توسعه دادهشده در این شرکت، خاطر نشان کرد: همه دانشها در دل سازمان، اکنون میتوانند در قالب هر نوع فایل تصویری، ویدئویی، صوتی یا اطلاعاتی که افراد در دانش شخصیشان دارند، جمع شوند و در قالب یک دانش سازمانی، یک ابزار یا دستیار هوش مصنوعی وارد شوند و به همه سوالات پاسخ بدهند.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان به مزایای این پلتفرم اشاره کرد و یادآور شد: نمونه داخلی در سطح مشتریان خرد در حوزه B۲C وجود دارد، ولی در پلتفرم توسعه داده شده در این شرکت ما حتی یک ترکیب ایجاد کردیم که به بانکهای اطلاعاتی سازمانها متصل میشود و این امکان وجود دارد که به نرمافزار مالی، اتوماسیونها و همه ERPهای سازمان وصل شود. در نتیجه میتوانید اطلاعات را از دل دادههای زنده سازمان هم استخراج کنید.
رضائیان با بیان اینکه نمونههای امکان اتصال به بانکهای اطلاعاتی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: از این رو وقتی یک مدیر سؤالی داشته باشد باید از همه دانش اسنادی و اطلاعات زنده سازمان، دیتا استخراج کند.
وی در خصوص مسایل امنیتی سازمانها، توضیح داد: ما برای ارتقای امنیت سازمانی، مدلها را لوکال کردیم و در قالب on-premise این سرویس را ارائه میدهیم. عملاً سازمانها مطمئن هستند که هم موتور اصلی هوش مصنوعی روی سرورهای خودشان است و هم دادهها و گراف دانشی داخل سازمان قرار دارد.
رضائیان تاکید کرد: در ایران به خاطر نبود LLM تخصصی، همیشه این نگرانی وجود داشت که دادهها از سازمان خارج شود، اما این دغدغه در این سیستم برطرف شده است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به اجرای عملی پروژه، گفت: اولین سازمانی که این پلتفرم در آن راهاندازی شد، بنیاد مسکن کشور بود که تمامی معاونتها آن را اجرا کردند. همچنین جلساتی با سازمان بهرهوری انرژی کشور، وزارت بهداشت و سازمان فنی و حرفهای کشور داشتیم.
رضائیان در توضیح اثرات عملی این فناوری، گفت: مدیران سالها وقتی نظرات کارشناسان را میشنیدند، گاهی مقاومتهایی در تصمیمگیری وجود داشت. اما امروز که این دانش وارد هوش مصنوعی شده، کاملاً مشرف شدند که این ابزار میتواند مثل یک دستیار حرفهای در سازمان عمل کند.
وی درباره نگرانی جایگزینی نیروی انسانی، توضیح داد: ما در همه سازمانها مشاور مالیاتی داریم، مشاور بیمهای داریم. دلیلش این است که آن فرد به قوانین و آییننامهها مسلط است. به جای اینکه سازمانها دنبال خبرهای بیرون از سازمان بگردند، میتوانند همه آن دانش را به این دستیار هوش مصنوعی بدهند تا مثل یک مشاور داخلی به سوالات پاسخ دهد، حتی در نگارش نامهها، لوایح یا آموزشهای سازمانی هم میتوانند از آن استفاده کنند.