پخش زنده
امروز: -
شبکه تهران از امروز تا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، چندین فیلم سینمایی و پویانمایی پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «دوستان خوب»، «در جستجوی اگنس»، «پل»، «بوسیدن روی ماه»، «پت و مت»، «شغل شریف»، «ژی در مسیر رالی»، «مخمصه»، «نورم خرس شمالی، تعطیلات خانوادگی» و «بازندگان قهرمان»، این فیلمهاست.
فیلم سینمایی «در جستجوی اگنس» به کارگردانی «مارلا آنچتا»، شنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جلسون بی، سو رامریز و سندی اندولانگ خواهیم دید: اگنس پسر نوجوانش بریکس را بنا بر دلایلی ترک میکند. بریکس به تنهایی با تلاش فراوان تبدیل به فرد ثروتمندی شده است که فروشگاههای زنجیرهای دارد. بعد از ۲۵ سال مادرش به دفتر کارش میآید و با بریکس ملاقات میکند و در هتل اقامتش فوت میکند در وصیت نامه اش یک هتل رستوران را که در مراکش اداره میکرد را به بریکس بخشیده است. بریکس برای تحویل گرفتن ارثیه اش به مراکش میرود و با زن جوانی به نام کتی که دختر دوست اگنس است و بعد از فوت وی اگنس از کتی مراقبت کرده آشنا میشود. بریکس و کتی به جاهای مختلفی میروند و بریکس در مورد مادرش اطلاعات زیادی به دست میآورد که ...
فیلم تلویزیونی «پل» به کارگردانی «شاهپور شهبازی»، یک شنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان آمده است: پارسا به تازگی پدرش را از دست داده و مادرش تا دیر وقت مجبور است کار کند و همه بچههای مدرسه او را اذیت میکنند و او را فرد بزدلی میدانند. یکی از بچههای قلدر کلاس وقتی پارسا در درسها به او کمک میکند از او حمایت میکند و او را در یک کوره پز خانه مشغول به کار میکند. پارسا پس از اینکه در کوره پز خانه کار میکند دیگر احساس ضعف نمیکند و با بچههای قلدر که مدام در پی دعوا با او هستند روبه رو میشوند و ...
آزاده ریاضی، امین شاهمرادی، امیر سعدی و علیرضا جلالی تبار بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، یک شنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترامالسادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی میکنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفتهای یک بار به بنیاد شهید مراجعه میکند و میخواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد، اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمیدهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او میخواهند که دست از این کار بردارد، زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر میکند، اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شدهاند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه میفرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس میگیرند و ...
شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کردهاند.
پویانمایی سینمایی «پت و مت» به کارگردانی «مارک بنس»، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این پویانمایی میبینیم: پت و مت وقتی میبینند ماشینشان کثیف است برای شستن آن به جای استفاده ساده از آب و ماده شوینده تصمیم میگیرندکه یک کارواش خانگی راه بیندازند که خرابکاری زیادی میکنند. بعد برای درست کردن پف فیل دچار مشکل شده و تمام حیاط خانه را هم پر از پف فیل میکنند و ...
فیلم تلویزیونی «شغل شریف» به کارگردانی «احمد حسنی مقدم»، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
این فیلم داستان جوانی است که پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه به دنبال شغل است، اما او ناچار است به خاطر وصیت پدرش به دنبال پست مدیریت باشد، ولی به دلیل داشتن مشکلات مالی مجبور میشود از دادن پیشنهاد ازدواج به دختر مورد علاقه اش منصرف شود. جوان تلاش زیادی میکند، اما هر چه بیشتر جستوجو میکند کمتر به نتیجه میرسد ...
مریم سعادت، مهران نائل، لیلا بلوکات، خشایار راد، داریوش اسدزاده، زهره صفوی و کیانوش گرامی در تله فیلم «شغل شریف» بازی کردهاند.
پویانمایی سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: یک راننده ماشین مسابقه تازه کار به نام ژی که این فرصت را به دست میآورد تا در برابر قهرمان فعلی مسابقات اتومبیل رانی رقابت کند. حال ژی باید بر موانع غیرمنتظره و رقبای بسیار غلبه کرده تا ثابت کند که میتواند قهرمان بعدی مسابقات اتومبیل رانی باشد. ژی از نژاد حیوانات چشمگرد (لوریس) است که با مادربزرگش در شهر حیوانات زندگی میکند. او از کودکی به مسابقات رالی علاقهمند است، اما مادربزرگش مخالف این ورزش است. تا این که ژی متوجه میشود که یکی از برندگان مسابقات رالی که یک وزغ ثروتمند به نام آرچی است قصد دارد خانهی لوریسها را تخریب کند. ژی وقتی مادربزرگ و همنژادانش را از این قضیه هراسان میبیند، تصمیم میگیرد با آرچی در مسابقات رالی معامله کند که ...
فیلم سینمایی «مخمصه» به کارگردانی «محمد علی سجادی»، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: سروان رضا شمیرانی اخیرا و همراه گروهش درگیر سرقتهایی غیر متعارف شده است آنها رد زنی را میگیرند که آنها را به امیر دلاوری یک سارق متبحرو سابقه دار میرساند که سرقتهایی ویژه با طراحی هوش مندانه در کارنامه اش دارد و ...
مسعود رایگان، مریم کاویانی، فرهاد قائمیان، مهدی پاکدل، ثریا قاسمی، شهرام حقیقت دوست و لاله اسکندری در فیلم تلویزیونی «مخمصه» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی» به کارگردانی «آنتونی بل»، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان با بازی جنیفر کامرون، پل دابسون و برایان دراموند آمده است: نورم باید بتواند برای جشن سال نو به قله برج یخی صعود نماید و گرنه طوفان یخی بر پا میشود و سرزمین شمالی در یخ و سرما میماند ولی او تاجش را گم کرده و بدون تاجش هم نمیتواند این کار را انجام دهد. وی میخواهد این قضیه را همسر و فرزندانش که مدام از وی به خاطر کار زیاد و وقت کافی برای خانواده نگذاشتن شکایت میکند پنهان نماید و وانمود میکند که میخواهد به یک سفر بروند. در آنجا نورم بالاخره رد بچههایی که تاجش را برای این که پدرشان را خوشحال نمایند میگیرد و ...
فیلم سینمایی «بازندگان قهرمان» به کارگردانی «سباستین بورنشتاین»، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی ریکاردو دارین، چینو دارین و لوئیس براندونی؛ درباره آنتونیو، مرد میانسال آرژانتینی است که تصمیم میگیرد یک تعاونی راه بیندازد. کشور آرژانتین در بحران اقتصادی به سر میبرد و فساد مالی نظام سرمایه داری گریبان این کشور راگرفته است. او و دوستش، فرمین ساکنین شهر را متقاعد میکند تا در راه اندازی تعاونی سرمایه گذاری نمایند. سرمایه جمع شده کافی نیست وآنها نیاز به وام بانکی دارند. آنها پولها را در صندوق امانات بانک میگذارند، مدیر بانک به فرمین پیشنهاد میکند که برای مدتی کوتاه، پولها را به حساب شخصی اش واریز کند تا بر مبنای آن، بانک مرکزی به وی وام بدهد. فرمین هم قبول میکند. این در حالی است که بانک در آستانه ورشکستگی است و این پیشنهاد، در واقع نقشه وکیل بانک است تا پولها را بالا بکشند. پس از این که آنها پولها را از دست میدهد، تسلیم نمیشوند و ...