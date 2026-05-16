به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به ابداع روشی نوین برای تولید داروهای ضد سرطان با بکارگیری نانوذرات طلا و عصاره گیاهان اسفند، افسنطین و شاه‌توت شدند که تأثیرگذاری بالایی در القای مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلول‌های سرطانی دارد.

در نتایجی از این پژوهش مشخص شد مرگ سلول های القا شده، کمترین آسیب را به بافت های سالم اطراف وارد می کند (جلوگیری از نکروز).

همچنین از نتایج حاصل شده از این پژوهش محققان مشخص شد بر روی رده های مختلف سلولی سمیت سلولی به مراتب بالا علیه بافت های سزطانی و عصاره گیاهان اسفند به دلیل آلکالوئیدهای فعال بیشترین نقش را در تقویت سمیت سلولی داشت.