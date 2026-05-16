پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سیمرغ از پرداخت بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به ۸۲ نفر از متقاضیان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سیمرغگفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به ۸۲ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
سید جواد مصلحی با بیان اینکه ۸۰ درصد دریافتکنندگان این تسهیلات از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد بودهاند، افزود: مابقی تسهیلات نیز به افراد غیرمددجو، اما واجد شرایط اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه این اعتبارات از محل سرفصلهای جزء یک و دو و همچنین صندوق امداد ولایت تأمین شده است، تصریح کرد: وامها با همکاری بانکهای عامل و صندوق امداد ولایت پرداخت شده که از همراهی و همکاری این مجموعهها قدردانی میکنیم.
رئیس کمیته امداد سیمرغ گفت: تسهیلات پرداختی در حوزههای مختلفی از جمله دامپروری، کشاورزی، خدماتی و مشاغل خانگی هزینه شده است.
وی در پایان با اشاره به جامعه هدف این نهاد در شهرستان افزود: در حال حاضر ۹۰۵ خانوار در شهرستان سیمرغ تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهرهمند میشوند.