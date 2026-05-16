نماینده ساوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نفت در خصوص تامین سوخت مورد نیاز کشاورزی و امنیت غذایی کشور همکاری‌های خوبی انجام داده است، گفت: کشاورزان در خصوص میزان سهمیه ساعات مورد نیاز برای عملیات زراعی دغدغه‌هایی دارند که بدون شک با همکاری وزارت نفت مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سبزی با بیان اینکه فعالیت‌های انجام‌شده از سوی مجموعه وزارت نفت در ایام جنگ تحمیلی سوم ستودنی است، تصریح کرد: حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده است، به گونه‌ای که در بسیاری از کشور‌های جهان قیمت سوخت و بنزین به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که با وجود حملات دشمن به برخی زیرساخت‌های نفتی، مردم کمبودی در بنزین و گاز احساس نکردند.

وی افزود: وزارت نفت چه در ایام جنگ ۱۲ روزه و چه جنگ تحمیلی سوم خوش درخشید و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

نماینده مردم ساوه در مجلس به موضوع تأمین سوخت کشاورزی اشاره و بیان کرد: سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی عدد ناچیزی است، اما همین میزان به امنیت غذایی مردم وابسته است که البته وزارت نفت در این خصوص همکاری‌های خوبی با بخش کشاورزی انجام داده است.

سبزی تصریح کرد: در فرآیند تعیین سهمیه، سه شاخص اصلی شامل سطح زیرکشت اعلامی، میزان ساعات مورد نیاز برای عملیات زراعی هر محصول و ضریب مصرف سوخت ماشین‌آلات مبنای محاسبه قرار می‌گیرد که کشاورزان در خصوص میزان سهمیه ساعات مورد نیاز برای عملیات زراعی دغدغه‌هایی دارند که بدون‌شک مرتفع خواهد شد.