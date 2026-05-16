مسئول ثبت آثار اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، از تهیه پرونده عنصر ناملموس مهارت پخت «زَره چورگی» در روستای دمیرچی خاراباسی شهرستان بیله‌سوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید روح‌الله محمدی گفت : روند تهیه پرونده و مستندنگاری عنصر ناملموس مهارت پخت «زَره چورگی» در روستای دمیرچی خاراباسی خروسلو واقع در قشلاق دشت شهرستان بیله‌سوار انجام شد.

مسئول ثبت آثار اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: این پرونده که مربوط به یکی از مهارت‌ها و دانش‌های بومی و سنتی منطقه خروسلو است ، با همکاری اقامتگاه بوم‌گردی «ائل قیزی» تهیه شد.

وی تاکید کرد: نان محلی زره چورگی با استفاده از شیر، تخم کتان (بَزَرک – زره)، دنبه گوسفندی، زردچوبه، دوشاب (یا شکر)، مقداری نمک و آرد تهیه می‌شود و پخت آن در تنور سنتی و یا روی ساج انجام می‌شود.

محمدی افزود : تخم کتان حداقل از دوران قاجار براساس شواهد و مستندات موجود در روستای دمیرچی خاراباسی کشت می‌شود و مهارت پخت نان زره چورگی از مهارت‌های قدیمی اهالی این روستا است که با توجه به داشته‌های بومی در این منطقه پخت می‌شود.

مسئول ثبت آثار اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت : تاکنون ۷۹ عنصر ناملموس از استان اردبیل در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و با توجه به غنای فرهنگی، آیین‌های کهن و آداب بومی موجود در استان و ضرورت حفظ و ماندگاری این رسوم، ثبت ملی آثار ناملموس در اولویت اداره کل قرار دارد.

وی افزود : با توسعه روز افزون هجمه‌های فرهنگی و ترویج زندگی غربی، حفظ و معرفی میراث ناملموس در هویت‌یابی و افزایش اعتماد به نفس نسل جدید موثر خواهد بود.