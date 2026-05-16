مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با تقویت سامانه بارشی، بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد امروز در استان شدت می‌گیرد و این شرایط جوی تا فردا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی مبنی بر تقویت سامانه بارشی، بارش باران و وزش باد همراه با رعد و برق و بارش تگرگ در مناطق مستعد، برای امروز و فردا در گیلان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به آبگرفتگی معابر و بالاآمدن سطح رودخانه ها، از مردم و مسافران خواست از مستقر شدن در حاشیه رودخانه خودداری و شالیکاران آب مازاد در زمین‌های خود را با بازکردن خروجی کرت‌ها تخلیه کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین در خصوص خطر اصابت صاعقه در استان هشدار داد و از مردم و کشاورزان توصیه کرد: هنگام وقوع صاعقه، از قرار گرفتن در فضای باز و زمین‌های کشاورزی پرهیز کنند.

محمد دادرس از تضعیف سامانه بارشی برای دوشنبه و فعالیت تناوبی آن تا پایان هفته خبر داد و افزود: دریای خزر هم امروز و فردا، با حداکثر ارتفاع موج ۹۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات نامناسب است.

وی با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته از رودبار ۳۷ درجه و کمترین دما از اسب وونی تالش ۱۰ درجه گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۳ درصد است.