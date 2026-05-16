در نشست مشترک مسئولان ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با دستیار مقام معظم رهبری و رئیس «بنیاد ایران پیشرفته»، آخرین اقدامات این نهاد در حوزه بازسازی و تأمین مسکن محرومان تشریح شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مقامات ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با آقای مخبر، دستیار مقام معظم رهبری و رئیس «بنیاد ایران پیشرفته» دیدار کردند.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد و مهندس خواجه‌دلوئی گزارشی از فعالیت‌های بنیاد ارائه دادند.

رئیس بنیاد مسکن به تشریح اقدامات انجام‌شده در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و ساخت مسکن برای اقشار محروم پرداخت.

این دیدار با حضور معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن برگزار شد.

در پایان، بر تداوم همکاری‌ها برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و حمایتی تأکید شد.