پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک مسئولان ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با دستیار مقام معظم رهبری و رئیس «بنیاد ایران پیشرفته»، آخرین اقدامات این نهاد در حوزه بازسازی و تأمین مسکن محرومان تشریح شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مقامات ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با آقای مخبر، دستیار مقام معظم رهبری و رئیس «بنیاد ایران پیشرفته» دیدار کردند.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین روحانینژاد و مهندس خواجهدلوئی گزارشی از فعالیتهای بنیاد ارائه دادند.
رئیس بنیاد مسکن به تشریح اقدامات انجامشده در بازسازی مناطق آسیبدیده و ساخت مسکن برای اقشار محروم پرداخت.
این دیدار با حضور معاون برنامهریزی بنیاد مسکن برگزار شد.
در پایان، بر تداوم همکاریها برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و حمایتی تأکید شد.