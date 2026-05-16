به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابتسام عبیدی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های ارجاعی تخلفات بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۵۵۰ فقره پرونده مربوط به نقض قوانین و مقررات بهداشتی دامپزشکی در سطح استان تشکیل و به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی افزود: افزایش تعداد پرونده‌های ارجاعی نشان‌دهنده تشدید نظارت‌های دامپزشکی و برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی است که به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی توسط بازرسان دامپزشکی در تمامی حوزه‌های مرتبط انجام می‌شود.

عبیدی بیان داشت: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده، قریب به ۱۷۰ فقره منجر به صدور رأی و اعمال قانون شده و متخلفان به مجازات‌هایی از جمله حبس تعزیری، جزای نقدی و پلمب محل فعالیت محکوم شده‌اند.

مسئول حقوقی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان با اشاره به معدوم‌سازی بیش از ۵۹ هزار کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیرمجاز و فاقد قابلیت مصرف انسانی در یک سال گذشته، تصریح کرد: همچنین ۴۹ واحد صنفی متخلف مهر و موم و بیش از ۷۴۰ فقره تذکر کتبی برای اصلاح روند فعالیت مراکز تهیه، تولید و عرضه دام و فرآورده‌های خام دامی صادر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بالای مسائل بهداشتی، تمامی فعالان حوزه تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی موظف به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های دامپزشکی هستند.

عبیدی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ سلامت و بهداشت عمومی جامعه خط قرمز دامپزشکی است، اظهار داشت: روند بازرسی‌ها و نظارت‌های حاکمیتی در راستای تحقق شعار «سلامت محصول از مزرعه تا سفره» با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض ادامه خواهد داشت.