به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ واژگونی زانتیا کیلومتر ۴۲ محور میامی به گرمه فرعی روستای پویه ۶ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به میامی ۴ نفر ، تصادف پژو ۲۰۷ و تریلی در کیلومتر ۲۰ محور گرمسار به ایوانکی ۳ مصدوم ، تصادف پژو آردی و تریلی در کیلومتر ۴۴ محور دامغان به سمنان یک کشته و یک مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۴ محور ایوانکی به شریف آباد یک مصدوم ، انحراف از جاده پیکان وانت در کیلومتر ۱۰ محور گرمسار به آرادان ۲ مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای ۳ خودرو (تریلی و دو پراید) در کیلومتر ۱۲ محور میامی به سبزوار ۹ مصدوم ، واژگونی موتورسیکلت در پارک ملی کویر گرمسار یک مصدوم ، تصادف تریلی و پژو GLX در کیلومتر ۵۵ محور شاهرود به میامی ۴ مصدوم، تصادف تریلی و سمند در کیلومتر ۶۲ محور شاهرود به میامی یک مصدوم، برخورد ون با تابلو در کیلومتر ۲۷ محور ایوانکی به گرمسار ۸ مصدوم، انحراف از جاده و برخورد با موانع تریلی ابتدای کمربندی شهمیرزاد یک کشته ، واژگونی پراید در کیلومتر ۴۷ محور سمنان به دامغان ۵ مصدوم، تصادف پژو پارس و کامیون در کیلومتر ۱۵ محور دامغان به شاهرود ۲ مصدوم، تصادف تریلی و پژو روآ در کیلومتر ۲۶ محور سمنان به فیروزکوه ۳ مصدوم، واژگونی پژوپارس در کیلومتر ۱۸۵ محور سبزوار به میامی ۴ مصدوم، واژگونی موتور سیکلت در محور سرخه به آرادان فرعی روستای رامه پایین یک مصدوم بر جای گذاشت .