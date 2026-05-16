با تلاش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران، یک دستگاه حفاری سنگین خشکی پس از تعمیرات اساسی و بروز رسانی تجهیزات پس از ۲۲۰ روز توقف فعالیت به ناوگان عملیاتی شرکت پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این دکل حفاری سنگین خشکی با همکاری موثر سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان فعال در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات و بهره گیری از ظرفیت‌های شرکت و با استفاده از متخصصان مجرب و کارآزموده در تخصص‌های کاربردی در صنعت نفت و حفاری تعمیرات اساسی و بروز شد.

مرتضی فولادی به تعامل سازنده و هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان مدیران و متخصصان شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفتخیز به عنوان بزرگترین کارفرمای این شرکت اشاره داشت و ادامه داد: این همکاری و حسن توجه در روند بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری و تجهیزات و متعلقات دستگاه‌های حفاری و متعاقب آن کاهش زمان حفاری و افزایش بهره وری و همچنین حفظ و نگهداشت تولید در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه بازسازی و روز آمدی دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری در چارچوب استاندارد‌های تعریف شده فنی و ایمنی صورت می‌پذیرد، اظهار کرد: این دستگاه پس آماده سازی و بررسی‌های فنی و اخذ گواهینامه‌های لازم هم اکنون در یک موقعیت عملیاتی در چرخه عملیات قرار گرفته است.