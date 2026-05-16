منظر آسمان تاریک بیابان سه قلعه به عنوان اولین منظر آسمان تاریک ایران در فهرست میراث ملی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس ثبت میراث طبیعی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: کویر سهقلعه با ویژگیهای بینظیر خود مانند افق دید باز، آسمان تاریک و مناسب رصد، درصد ابرناکی پایین و زیرساختهای بومگردی و آثار تاریخی کمنظیر، به عنوان گزینهای پیشرو برای میزبانی اولین منظر آسمان تاریک ایران ثبت شد.
زهرا رضایی ملکوتی افزود: ثبت این منطقه به عنوان میراث طبیعی، ضمن تقویت اقتصاد محلی از طریق جذب گردشگران نجومی، الگویی عملی برای تلفیق حفاظت محیطزیستی با بهرهوری علمی-گردشگری خواهد بود.
وی گفت: این حرکت که با الهام از تجربههای موفق جهانی و همسویی با استانداردهای انجمن بینالمللی آسمان تاریک است، میتواند ایران را در نقشه جهانی مقاصد ستارهشناسی و گردشگری نجومی تثبیت کند.
کارشناس ثبت میراث طبیعی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: منظر تاریک آسمان سه قلعه از ارزش و اهمیت ویژه گردشگری برخوردار است و انتظار میرود مردم فرهنگ دوست منطقه برای حفظ منظر و محیط پیرامونی آن کوشا باشند.
ملکوتی افزود: منظر آسمان تاریک بیابان سه قلعه به شماره ۱۴۵۹ در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد.