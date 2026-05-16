پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی نیروگاه ۷۲ مگاواتی خورشیدی شرکت آلومینای ایران در جاجرم ، به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای تولید انرژی پاک در منطقه ، با سرعت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهرستان جاجرم با ثبت بیشترین ساعات آفتابی در طول سال، حالا در آستانه یک تحول بزرگ در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر قرار گرفته است.
این پروژه راهبردی که با هدف تأمین برق پایدار و کاهش ناترازی انرژی در بخش صنعت طراحی شده، قرار است در چهار فاز عملیاتی به بهرهبرداری برسد.
هر فاز از این نیروگاه توان تولید ۱۸ مگاوات برق را دارد که در حال حاضر، فاز نخست آن در مرحله ساخت و نصب تجهیزات قرار دارد.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند موقعیت جغرافیایی جاجرم و پتانسیل بالای تابش خورشید در این منطقه، راندمان تولید انرژی را در این نیروگاه به شکلی چشمگیر افزایش میدهد.
انتخاب این منطقه برای احداث نیروگاه خورشیدی متعلق به شرکت آلومینا، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای طبیعی، گامی در راستای تحقق صنعت سبزو کاهش آلایندگیهای زیست محیطی محسوب میشود.
با بهرهبرداری کامل از ۴ فاز این پروژه، شرکت آلومینای جاجرم به یکی از پیشگامان استفاده از انرژی پاک در صنایع معدنی ایران تبدیل خواهد شد.