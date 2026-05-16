به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور جمعی از مردم و مسئولان حجت الاسلام حاج شیخ حسین زارع به عنوان امام جمعه جدید دهستان زردین معرفی شد. آئین معارفه امام جمعه زردین با حضور مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد و امام جمعه شهرستان تفت و نیر، فرماندار شهرستان تفت، معاون امنیتی فرمانداری، بخشدار نیر و جمعی از رؤسای ادارت و نهاد‌ها شهرستان و بخش در مسجد جامع زردین برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام نجم الهدی مدیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان یزد با قرائت حکم حجت الاسلام حاج شیخ حسین زارع از مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد آخوندی امام جمعه فقید زردین یاد کرد و گفت: مرحوم آخوندی سال‌ها در بین مردم بودند و با اخلاق و رفتار خوب امامت جمعه زردین را بر عهده داشتند.

وی افزود: بعد از فوت حجت الاسلام آخوندی با پیگیری ها، مجددا با موافقت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور امام جمعه جدید منصوب شد.

لازم به ذکر است حجت الاسلام آخوندی از سال ۱۳۶۰ به عنوان امام جمعه دهستان زردین معرفی شدند و در سال ۱۴۰۲ به دیار باقی شتافت.