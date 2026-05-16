رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران گفت: اختلال در واردات و انحصار در تأمین کاغذ باعث ایجاد حباب قیمتی ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بازار شده و در صورت تسهیل واردات از استان‌های مرزی می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران از افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه این صنعت خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت چاپ از کشورهایی مانند چین، کره و اندونزی و از طریق بنادر جنوبی وارد می‌شود، اما با توجه به شرایط ایجاد شده در مرزهای جنوبی، میزان واردات از این مسیرها کاهش یافته و همین موضوع به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

مجید محبی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های صنعت چاپ به طور مستقیم بر قیمت بسیاری از کالاها تأثیر می‌گذارد، افزود: برای مثال بخشی از هزینه نهایی محصولاتی مانند آب معدنی مربوط به چاپ لیبل و بسته‌بندی است و افزایش هزینه‌های چاپ می‌تواند قیمت نهایی این محصولات را افزایش دهد.

وی با اشاره به وضعیت بازار کاغذ اظهار کرد: قیمت جهانی هر تن کاغذ حدود یک دلار است و با احتساب نرخ فعلی ارز و سود متعارف واردکننده، کاغذ باید حدود ۱۹۰ هزار تومان به دست تولیدکننده برسد، در حالی که اکنون تولیدکنندگان هر تن کاغذ را حدود ۲۷۰ هزار تومان خریداری می‌کنند که نشان‌دهنده وجود حباب قیمتی ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بازار و ناشی از انحصار در واردات است.

رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران تأکید کرد: پیامدهای انحصار در واردات مواد اولیه صنعت چاپ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سبد معیشت خانوارها اثر می‌گذارد، زیرا افزایش هزینه‌های چاپ و بسته‌بندی در نهایت به افزایش قیمت کالاها در بازار منجر می‌شود.

محبی با اشاره به ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین مواد اولیه گفت: استان‌هایی مانند آذربایجان غربی و گلستان در نوار شمالی کشور می‌توانند با استفاده از ظرفیت تجارت مرزی، نقش مهمی در واردات مواد اولیه صنعت چاپ ایفا کنند؛ البته این امر مستلزم تسهیل در فرایند ثبت سفارش آنی و جلوگیری از دپوی کالا در مرزهاست.

وی افزود: در صورت تسهیل این روند، فعالان صنعت چاپ می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مواد اولیه را وارد کشور کرده و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند که این موضوع می‌تواند به کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت‌ها در بازار منجر شود.

رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران همچنین خواستار کاهش تعرفه واردات کاغذ و سایر مواد اولیه این صنعت شد و گفت: کاهش تعرفه واردات به ویژه در شرایط فعلی می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک کند؛ در غیر این صورت با کاهش واردات، بازار با کمبود مواد اولیه و افزایش بیشتر قیمت کالا و خدمات مواجه خواهد شد.

محبی بر ضرورت تسهیل واردات از مرزهای شمال و شمال غرب کشور تأکید کرد و خواستار تعامل و همراهی بیشتر دولت با فعالان صنعت چاپ برای تأمین پایدار مواد اولیه شد.