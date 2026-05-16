

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان رشت با اقدامات فنی و رصد نامحسوس، فردی را که قصد قاچاق مواد مخدر را داشت شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضایی در یک ماموریت غافلگیرانه این فرد را دستگیر کردند.

برپایه این گزارش، در بازرسی از مخفیگاه این متهم بیش از ۶ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۲ لیتر شربت اوپیوم، ۲ حلقه وافور و ۳ دستگاه ترازوی توزین کشف و متهم پس تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.