معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات از برگزاری رویداد ملی «شریانهای ارتباطی پایدار ایران؛ حماسه تابآوری شبکه ارتباطی کشور در جنگ تحمیلی سوم» همزمان با روز جهانی ارتباطات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیتساز معاون سیاست گذاری و یرنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این رویداد را بستری برای بازخوانی نقش حیاتی زیرساختهای ارتباطی در مدیریت بحران، استمرار خدمات عمومی و تقویت تابآوری ملی و با اشاره به شعار جهانی امسال در حوزه ارتباطات، اظهار داشت : بیستوهفتم اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات، امسال در شرایطی گرامی داشته میشود که اهمیت پایداری زیرساختهای ارتباطی و نقش آن در حفظ انسجام ملی، مدیریت بحران و استمرار خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: تجربه جنگ تحمیلی اخیر بهروشنی نشان داد که شبکه ارتباطی کشور صرفاً یک زیرساخت فنی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تابآوری ملی، پایداری اقتصاد دیجیتال و حفظ پیوستگی خدمات حیاتی کشور به شمار میرود.
چیتساز با تشریح اهداف این رویداد ملی گفت: همایش «شریانهای ارتباطی پایدار ایران؛ حماسه تابآوری شبکه ارتباطی کشور در جنگ تحمیلی سوم» با هدف تبیین نقش راهبردی زیرساختهای ارتباطی در مدیریت بحران، بررسی تجربهها و درسآموختههای ملی و همچنین ترسیم مسیر آینده برای توسعه شبکههای پایدار، امن و هوشمند برگزار میشود.
وی تأکید کرد: این رویداد تلاش دارد با گردهمآوردن متخصصان، مدیران، سیاستگذاران و فعالان زیستبوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، زمینه تبادل تجربه، همافزایی و ارائه راهکارهای نوین برای ارتقای تابآوری دیجیتال کشور را فراهم کند.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به محورهای اصلی این همایش، تصریح کرد: نقش زیرساختهای ارتباطی در تابآوری ملی و مدیریت بحران، پایداری شبکههای ارتباطی در شرایط جنگ و تهدیدات ترکیبی، اعتماد و تابآوری دیجیتال در مواجهه هوشمندانه با تهدیدات نوین، بازطراحی و ارتقای حوزه فناوری اطلاعات زیستبوم انرژی کشور، مردمیسازی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، و همچنین درسآموختههای جنگ تحمیلی اخیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مهمترین محورهای این رویداد خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تجربه بحرانهای اخیر نشان داده است که کسبوکارهای دیجیتال و خدمات مبتنی بر فناوری، بخشی از زیرساخت حیاتی تابآوری کشور محسوب میشوند و تقویت پایداری شبکه، امنیت داده و توسعه فناوریهای نوین میتواند نقش مهمی در حفظ خدمات عمومی، استمرار فعالیت اقتصادی و افزایش تابآوری ملی ایفا کند.
چیتساز با اشاره به برنامههای اجرایی این رویداد گفت: روز نخست همایش به برگزاری پنلهای تخصصی و گفتوگو میان اعضای زیستبوم اقتصاد دیجیتال کشور اختصاص دارد و در روز دوم نیز پروژههای ارتباطی و زیرساختی افتتاح خواهد شد.
علاقهمندان برای شرکت در این همایش و ثبتنام میتوانند از طریق سایت رویداد گرامیداشت روز جهانی ارتباطات اقدام کنند.