به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت‌ساز معاون سیاست گذاری و یرنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این رویداد را بستری برای بازخوانی نقش حیاتی زیرساخت‌های ارتباطی در مدیریت بحران، استمرار خدمات عمومی و تقویت تاب‌آوری ملی و با اشاره به شعار جهانی امسال در حوزه ارتباطات، اظهار داشت : بیست‌وهفتم اردیبهشت‌، روز جهانی ارتباطات، امسال در شرایطی گرامی داشته می‌شود که اهمیت پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و نقش آن در حفظ انسجام ملی، مدیریت بحران و استمرار خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: تجربه جنگ تحمیلی اخیر به‌روشنی نشان داد که شبکه ارتباطی کشور صرفاً یک زیرساخت فنی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری ملی، پایداری اقتصاد دیجیتال و حفظ پیوستگی خدمات حیاتی کشور به شمار می‌رود.

چیت‌ساز با تشریح اهداف این رویداد ملی گفت: همایش «شریان‌های ارتباطی پایدار ایران؛ حماسه تاب‌آوری شبکه ارتباطی کشور در جنگ تحمیلی سوم» با هدف تبیین نقش راهبردی زیرساخت‌های ارتباطی در مدیریت بحران، بررسی تجربه‌ها و درس‌آموخته‌های ملی و همچنین ترسیم مسیر آینده برای توسعه شبکه‌های پایدار، امن و هوشمند برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: این رویداد تلاش دارد با گردهم‌آوردن متخصصان، مدیران، سیاست‌گذاران و فعالان زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، زمینه تبادل تجربه، هم‌افزایی و ارائه راهکار‌های نوین برای ارتقای تاب‌آوری دیجیتال کشور را فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به محور‌های اصلی این همایش، تصریح کرد: نقش زیرساخت‌های ارتباطی در تاب‌آوری ملی و مدیریت بحران، پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط جنگ و تهدیدات ترکیبی، اعتماد و تاب‌آوری دیجیتال در مواجهه هوشمندانه با تهدیدات نوین، بازطراحی و ارتقای حوزه فناوری اطلاعات زیست‌بوم انرژی کشور، مردمی‌سازی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، و همچنین درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی اخیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مهم‌ترین محور‌های این رویداد خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است که کسب‌وکار‌های دیجیتال و خدمات مبتنی بر فناوری، بخشی از زیرساخت حیاتی تاب‌آوری کشور محسوب می‌شوند و تقویت پایداری شبکه، امنیت داده و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مهمی در حفظ خدمات عمومی، استمرار فعالیت اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی ایفا کند.

چیت‌ساز با اشاره به برنامه‌های اجرایی این رویداد گفت: روز نخست همایش به برگزاری پنل‌های تخصصی و گفت‌و‌گو میان اعضای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور اختصاص دارد و در روز دوم نیز پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی افتتاح خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش و ثبت‌نام می‌توانند از طریق سایت رویداد گرامیداشت روز جهانی ارتباطات اقدام کنند.