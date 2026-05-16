پخش زنده
امروز: -
هفته سی و هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس با شکست سنگین لیورپول آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم لیورپول در خانه تیم آستون ویلا ۲ - ۴ مغلوب شد. ویرجیل فان دایک در دقایق ۵۲ و ۲ + ۹۰ برای لیورپول گل زدند.
برنامه ادامه دیدارهای هفته به این شرح است:
* شنبه ۲۶ اردیبهشت:
منچستریونایتد - ناتینگام فارست
برنتفورد - کریستال پالاس
لیدز یونایتد - برایتون
اورتون - ساندرلند
وولورهمپتون - فولام
نیوکاسل یونایتد - وستهام یونایتد
* یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:
آرسنال - برنلی
بورنموث - منچسترسیتی
چلسی - تاتنهام
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۷۷، منچستریونایتد با ۶۵ و آستون ویلا با ۶۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و هر چهار تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتهاند. تیم لیورپول با ۵۹ امتیاز پنجم است.
در پائین جدول تیمهای وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۱ و وولورهمپتون با ۱۸ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیمهای برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط میکنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیمهای کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.