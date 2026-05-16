به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم لیورپول در خانه تیم آستون ویلا ۲ - ۴ مغلوب شد. ویرجیل فان دایک در دقایق ۵۲ و ۲ + ۹۰ برای لیورپول گل زدند.

برنامه ادامه دیدار‌های هفته به این شرح است:

* شنبه ۲۶ اردیبهشت:

منچستریونایتد - ناتینگام فارست

برنتفورد - کریستال پالاس

لیدز یونایتد - برایتون

اورتون - ساندرلند

وولورهمپتون - فولام

نیوکاسل یونایتد - وستهام یونایتد

* یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:

آرسنال - برنلی

بورنموث - منچسترسیتی

چلسی - تاتنهام

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۷۷، منچستریونایتد با ۶۵ و آستون ویلا با ۶۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و هر چهار تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم لیورپول با ۵۹ امتیاز پنجم است.

در پائین جدول تیم‌های وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۱ و وولورهمپتون با ۱۸ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیم‌های برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط می‌کنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیم‌های کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.