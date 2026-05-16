اجتماع حماسی بوشهریها در قرار ۷۶
مردم همیشه در صحنه استان بوشهر برای هفتاد و ششمین شب متوالی به صحنه آمدند و جلوهای دیگر از اتحاد و همدلی را به نمایش گذاشتند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان بوشهر در قرار ۷۶ بار دیگر به میدان آمدند و وفاداری خود نسبتبه آرمانهای انقلاب به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این آیین در شهرها و روستاهای استان با تأکید بر ادامه مسیر عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای قدرتهای استکباری، حمایت خود را از جبهه مقاومت و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در این آیین با اشاره به تداوم حضور پرشور مردم در این اجتماعات گفت: استمرار این اجتماعات مردمی نشاندهنده عمق باور، بصیرت و پایبندی مردم بوشهر به آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهدا است.
حجتالاسلام یوسف جمالی با بیان اینکه مردم این استان همواره در بزنگاههای مختلف انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند، تصریح کرد: حضور پرشور آنان در این اجتماعات شبانه، جلوهای از همبستگی، وحدت و حمایت از ارزشهای انقلاب و جبهه مقاومت است.
وی افزود: این گردهماییها فرصتی برای تقویت روحیه امید، انسجام اجتماعی و تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی است و حضور گسترده اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و نوجوانان در آن، نویدبخش تداوم این مسیر در نسلهای آینده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: این اجتماعات با مشارکت گسترده مردم و همراهی مجموعههای فرهنگی و انقلابی استان تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت و بدون تردید حضور مستمر مردم در صحنه، پاسخی قاطع به دشمنان و بیانگر وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی است.