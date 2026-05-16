پشتوانه و دلگرمی نیرو‌های مسلح، پشتیبانی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش در شهرضا در تجمع شبانه مردم و همزمان با اربعین شهدای معجزه دشت مهیار، با گرامیداشت یاد شهید سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور گفت: رژیمی که توانست ظرف ۶ روز همه اعراب را به زانو در بیاورد در مقابل ایران در مدت ۱۰ روز به غلط کردن افتاد و از طریق آمریکا درخواست آتش بس داد.

امیر سرتیپ دوم ستاد عبدالله کیان نژاد افزود: دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه، اغتشاش‌های دی را رقم زد تا کارگزاران خود را وارد کشور و فضا را برای جنگ تحمیلی سوم آماده کند.

وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم ما هر کاری گفتیم به آن عمل کردیم و کل زیرساخت‌های منطقه را زدیم و تنگه هرمز را بستیم.

فرمانده گروه ۲۲ توپخانه افزود: مردم بیش از ۷۰ شب در میدان هستند و نشان دادند که با تمام وجود از کشور و نظام حمایت می‌کنند.

امیر کیان نژاد گفت: ما به مردان دیپلماسی اعتماد داریم، اما باید مواظب مکر دشمن نیزباشیم.

وی افزود: ما تا آخرین نفر جان خود را فدای میهن می‌کنیم ولی ذره‌ای از خاک وطن را به دشمن نمی‌دهیم.