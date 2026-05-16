اموال ۵۱ نفر از خائنان به کشور در استان یزد با دستور قضایی به نفع حقوق عامه و مردم توقیف شد.
به گزاش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با دستور مقام قضایی اموال ۵۱ نفر از خائنان به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان یزد به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
این اموال شامل وجوه نقد بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکتها و حتی اموال وکالتی میشود که با دستور قضایی توقیف شده است و بررسی دقیقتر در مورد پرونده این افراد ادامه دارد.
از این تعداد، ۲۰ نفر در داخل کشور حضور دارند و ۳۱ نفر دیگر در حال حاضر در خارج از کشور به سر میبرند.