طرح توزیع و کاشت ۳ هزار اصله نهال مثمر گلدانی با هدف احیای باغاها و توسعه فضای سبز در بخش بلده شهرستان نور اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مسئول گروه جهادی ایثار نور گفت: طرح توزیع و کاشت ۳۰۰۰ اصله نهال مثمر در بخش بلده شهرستان نور با تأسی از منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه آبادانی، حفظ منابع طبیعی و تقویت تولید ملی اجرا شد.

حسین حیدری گفت: همزمان با اجرای پویش ملی «نفس ایران»، طرح توزیع و کاشت ۳۰۰۰ اصله نهال مثمر گلدانی در بخش بلده شهرستان نور با هدف احیای باغات، توسعه فضای سبز، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی با حمایت مالی بنیاد علوی کشور اجرا شد.

وی افزود: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ درختکاری، حفظ محیط زیست و استفاده از ظرفیت‌های بومی منطقه انجام شد و بخشی از نهال‌ها برای احیای باغات آسیب‌دیده و کم‌بازده منطقه در اختیار باغداران قرار گرفت.

حیدری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت تولید، خودکفایی و حفظ منابع طبیعی تصریح کرد: درختکاری و توسعه باغات تنها یک اقدام زیست‌محیطی نیست، بلکه حرکتی مؤثر در مسیر تقویت اقتصاد روستاها، ایجاد امید و ماندگاری جمعیت در مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود.

مسئول گروه جهادی ایثار نور ادامه داد: نهال‌های مثمر گلدانی با هدف حمایت از باغداران و افزایش بهره‌وری باغات با هدف احیاء باغات با نیت نذر امام زمان (عج) توزیع شد تا ضمن تقویت تولید محصولات بومی، زمینه درآمد پایدار برای خانواده‌های روستایی فراهم شود.

وی با قدردانی از همکاری بخشداری بلده، حوزه مقاومت بسیج، جهاد کشاورزی و شهرداری بلده گفت: مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم نقش مهمی در اجرای موفق این طرح داشت و انعکاس رسانه‌ای چنین حرکت‌هایی می‌تواند فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفاظت از منابع طبیعی را در جامعه تقویت کند.

حیدری خاطرنشان کرد: گروه جهادی ایثار نور در ادامه برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و محرومیت‌زدایی خود، اجرای طرح‌های مردمی در حوزه اشتغال، کشاورزی و حمایت از مناطق روستایی را با جدیت دنبال می‌کند.