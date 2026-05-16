به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در پی تبادل اطلاعات با فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط فردی معلوم‌الحال به سطح استان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان فاروج، یک دستگاه خودروی سواری پراید را که در حال ورود به استان بود، شناسایی و توقیف کردند.

سرگرد حجت الله عطایی افزود: در بازرسی تخصصی از خودروی توقیفی، مقدار ۶ کیلو و ۸۹۰ گرم تریاک که به صورت کاملاً حرفه‌ای در بدنه آن جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی، تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.